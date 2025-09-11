Giá xăng giảm, dầu tăng

Từ 15h ngày 11/9, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.400 đồng/lít. Từ đầu năm, mặt hàng này đã có 21 lần tăng giá và 17 lần giảm giá.

Xăng RON 95 được bán với giá 20.400 đồng/lít. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (11/9).

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 100 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và giảm 30 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.750 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.400 đồng/lít..

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm sau 3 kỳ tăng liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng tổng cộng 21 lần, giảm 17 lần.

Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 170 đồng/lít lên 18.360 đồng/lít. Đến nay, giá dầu đã tăng 19 lần và giảm 18 lần.

Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể giảm trở lại trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 1.000-1.200 đồng/lít.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 2/1/2025 9/1 16/1 23/1 1/2 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 5/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 Xăng RON 95 đồng/lít 20740 21010 21220 21140 21000 20920 21070 21330 21110 20400 19640 20080 20420 20910 19200 18850 19630 19580 19170 19590 19530 19590 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090 20360 20430 20400 Xăng E5 RON 92

20050 20430 20750 20590 20390 20440 20590 20850 20650 19960 19280 19690 20030 20370 18880 18490 19230 19150 18770 19180 19120 19190 19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460 19770 19850 19750

Hiện Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đề xuất, giai đoạn 1 (từ 1/1/2026 đến hết 2030), toàn bộ xăng bán ra trên thị trường sẽ là xăng E10. Sang giai đoạn 2 (từ 2031), tất cả xăng lưu thông sẽ chuyển sang E15 hoặc loại xăng sinh học khác do Bộ trưởng Công Thương quyết định.