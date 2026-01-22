Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

  • Thứ năm, 22/1/2026 14:38 (GMT+7)
Từ 15h ngày 22/1, giá xăng RON 95 giảm 80 đồng/lít xuống 18.630 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 1 lần và giảm 2 lần.

Xăng RON 95 được bán với giá 18.630 đồng. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (22/1).

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 90 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và giảm 80 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 18.280 đồng/lít và xăng RON 95 là 18.630 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm dù tăng mới trở lại trong kỳ điều hành gần nhất. Hiện mức dưới 19.000 đồng/lít cũng là vùng giá thấp nhất mà xăng RON 95 ghi nhận trong hơn một năm qua.

Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 1 lần và giảm 2 lần.

Trong khi đó, giá dầu diesel lại được nâng 420 đồng lên 17.700 đồng/lít.

Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể diễn biến trái chiều trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 100-600 đồng/lít.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM 2025

Nhãn 2/1/2025 9/1 16/1 23/1 1/2 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 5/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1
Xăng RON 95 đồng/lít 20740 21010 21220 21140 21000 20920 21070 21330 21110 20400 19640 20080 20420 20910 19200 18850 19630 19580 19170 19590 19530 19590 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090 20360 20430 20400 20600 20160 20200 19720 19900 19720 20480 20410 20570 20540 20000 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630
Xăng E5 RON 92
20050 20430 20750 20590 20390 20440 20590 20850 20650 19960 19280 19690 20030 20370 18880 18490 19230 19150 18770 19180 19120 19190 19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460 19770 19850 19750 19980 19610 19620 19130 19220 19050 19760 19680 19840 19800 19280 19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm nay là hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, điểm thay đổi lớn nhất trong Nghị định mới chính là cơ chế giá. Theo đó, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và trong một số trường hợp, thương nhân bán lẻ sẽ được quyết định giá bán.

Việc trao quyền quyết định giá sẽ làm thay đổi gần như toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu hiện nay. Các cửa hàng bán lẻ sẽ phải lựa chọn hoặc tham gia hệ thống phân phối để áp dụng giá của thương nhân đầu mối hoặc trở thành thương nhân bán lẻ độc lập và tự quyết định giá.

Minh Khánh

giá xăng Nhiên liệu sinh học Tiền mã hóa dầu công thương ron 95

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

