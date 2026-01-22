Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

|
Xăng RON 95 được bán với giá 18.630 đồng. Ảnh: Việt Linh.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (22/1).
Trong đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 90 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và giảm 80 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 18.280 đồng/lít và xăng RON 95 là 18.630 đồng/lít.
Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm dù tăng mới trở lại trong kỳ điều hành gần nhất. Hiện mức dưới 19.000 đồng/lít cũng là vùng giá thấp nhất mà xăng RON 95 ghi nhận trong hơn một năm qua.
Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 1 lần và giảm 2 lần.
Trong khi đó, giá dầu diesel lại được nâng 420 đồng lên 17.700 đồng/lít.
Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể diễn biến trái chiều trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 100-600 đồng/lít.
|DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM 2025
|Nhãn
|2/1/2025
|9/1
|16/1
|23/1
|1/2
|6/2
|13/2
|20/2
|27/2
|6/3
|13/3
|20/3
|27/3
|3/4
|10/4
|17/4
|24/4
|5/5
|8/5
|15/5
|22/5
|29/5
|5/6
|12/6
|19/6
|26/6
|1/7
|3/7
|10/7
|17/7
|24/7
|31/7
|7/8
|14/8
|21/8
|28/8
|4/9
|11/9
|18/9
|25/9
|2/10
|9/10
|16/10
|23/10
|30/10
|6/11
|13/11
|20/11
|27/11
|4/12
|11/12
|18/12
|25/12
|31/12
|8/1/2026
|15/1
|22/1
|Xăng RON 95
|đồng/lít
|20740
|21010
|21220
|21140
|21000
|20920
|21070
|21330
|21110
|20400
|19640
|20080
|20420
|20910
|19200
|18850
|19630
|19580
|19170
|19590
|19530
|19590
|19690
|19960
|21240
|21500
|21110
|19900
|20090
|19920
|19700
|19840
|20070
|19880
|20090
|20360
|20430
|20400
|20600
|20160
|20200
|19720
|19900
|19720
|20480
|20410
|20570
|20540
|20000
|20460
|20080
|19620
|19000
|18910
|18560
|18710
|18630
|Xăng E5 RON 92
|20050
|20430
|20750
|20590
|20390
|20440
|20590
|20850
|20650
|19960
|19280
|19690
|20030
|20370
|18880
|18490
|19230
|19150
|18770
|19180
|19120
|19190
|19260
|19460
|20630
|20910
|20530
|19440
|19650
|19480
|19270
|19400
|19600
|19350
|19460
|19770
|19850
|19750
|19980
|19610
|19620
|19130
|19220
|19050
|19760
|19680
|19840
|19800
|19280
|19820
|19610
|19230
|18710
|18430
|18230
|18370
|18280
Mới đây, tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm nay là hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.
Trong đó, điểm thay đổi lớn nhất trong Nghị định mới chính là cơ chế giá. Theo đó, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và trong một số trường hợp, thương nhân bán lẻ sẽ được quyết định giá bán.
Việc trao quyền quyết định giá sẽ làm thay đổi gần như toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu hiện nay. Các cửa hàng bán lẻ sẽ phải lựa chọn hoặc tham gia hệ thống phân phối để áp dụng giá của thương nhân đầu mối hoặc trở thành thương nhân bán lẻ độc lập và tự quyết định giá.
