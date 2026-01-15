Giá xăng tăng trở lại

|
Xăng RON 95 được bán với giá 18.710 đồng. Ảnh: Việt Linh.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (15/1).
Trong đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 140 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và tăng 150 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 18.370 đồng/lít và xăng RON 95 là 18.710 đồng/lít.
Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng trở lại sau 5 kỳ giảm liên tiếp. Song, mức dưới 19.000 đồng/lít cũng là vùng giá thấp nhất mà xăng RON 95 ghi nhận trong một năm qua.
Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 1 lần và giảm 1 lần.
Tương tự, giá dầu diesel cũng được nâng 220 đồng lên 17.280 đồng/lít.
Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể bật tăng trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 550-1.100 đồng/lít.
|DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM
|Nhãn
|2/1/2025
|9/1
|16/1
|23/1
|1/2
|6/2
|13/2
|20/2
|27/2
|6/3
|13/3
|20/3
|27/3
|3/4
|10/4
|17/4
|24/4
|5/5
|8/5
|15/5
|22/5
|29/5
|5/6
|12/6
|19/6
|26/6
|1/7
|3/7
|10/7
|17/7
|24/7
|31/7
|7/8
|14/8
|21/8
|28/8
|4/9
|11/9
|18/9
|25/9
|2/10
|9/10
|16/10
|23/10
|30/10
|6/11
|13/11
|20/11
|27/11
|4/12
|11/12
|18/12
|25/12
|31/12
|8/1/2026
|15/1/2026
|Xăng RON 95
|đồng/lít
|20740
|21010
|21220
|21140
|21000
|20920
|21070
|21330
|21110
|20400
|19640
|20080
|20420
|20910
|19200
|18850
|19630
|19580
|19170
|19590
|19530
|19590
|19690
|19960
|21240
|21500
|21110
|19900
|20090
|19920
|19700
|19840
|20070
|19880
|20090
|20360
|20430
|20400
|20600
|20160
|20200
|19720
|19900
|19720
|20480
|20410
|20570
|20540
|20000
|20460
|20080
|19620
|19000
|18910
|18560
|18710
|Xăng E5 RON 92
|20050
|20430
|20750
|20590
|20390
|20440
|20590
|20850
|20650
|19960
|19280
|19690
|20030
|20370
|18880
|18490
|19230
|19150
|18770
|19180
|19120
|19190
|19260
|19460
|20630
|20910
|20530
|19440
|19650
|19480
|19270
|19400
|19600
|19350
|19460
|19770
|19850
|19750
|19980
|19610
|19620
|19130
|19220
|19050
|19760
|19680
|19840
|19800
|19280
|19820
|19610
|19230
|18710
|18430
|18230
|18370
Hiện dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II/2025 là hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng.
Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 (pha 5% ethanol vào xăng RON 92) để sử dụng cho động cơ xăng sẽ được triển khai đến hết tháng 12/2030.
