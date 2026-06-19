Giá vàng trong nước vừa giảm 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC vừa rơi thẳng 4 triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng nay, kéo giá bán về dưới vùng 149 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước suy yếu trong phiên giao dịch ngày 19/6. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng nay (19/6), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 4 triệu đồng ở chiều mua và giảm 3,5 triệu đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên liền trước (18/6). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý đây là phiên giảm giá sâu nhất của vàng miếng trong hơn một tuần qua. Trước đó, mặt hàng này đã trải qua 7 phiên giao dịch tăng giá liên tiếp, với tổng mức tăng lên tới hơn 15 triệu đồng/lượng.

Đà tăng liên tiếp kể trên bỗng hụt lại do gặp phiên giao dịch giảm sâu của hôm nay. Tính chung những người mua vàng miếng từ mức đáy 136 triệu đồng/lượng một tuần trước tới nay vẫn lãi gần 10 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, với đa số người mua vàng từ đầu năm đến nay, vùng giá hiện tại vẫn chưa thể giúp họ hòa vốn.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 144.8 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 147.8

Đối với vàng nhẫn, biên độ giảm giá cũng tương tự vàng miếng trong sáng nay. Hiện nhẫn tròn của Công ty SJC niêm yết tại 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Phú Quý, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng.

Riêng giá vàng nhẫn 999 của Công ty Mi Hồng lại ghi nhận mức giảm nhẹ hơn chỉ 200.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán để lùi xuống vùng 144,8 - 146,5 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước giảm sâu chủ yếu do chịu áp lực từ sự suy yếu của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay giảm tiếp gần 30 USD (-0,64%) so với giá đóng cửa của phiên liền trước, xuống còn 4.181 USD /ounce.

Nếu quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện rơi vào khoảng 133,3 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước 15,5 triệu đồng/lượng.