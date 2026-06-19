Giá vàng trong nước vừa giảm 4 triệu đồng/lượng

|
Giá vàng trong nước suy yếu trong phiên giao dịch ngày 19/6. Ảnh: Chí Hùng.
Sáng nay (19/6), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 4 triệu đồng ở chiều mua và giảm 3,5 triệu đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên liền trước (18/6). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý đây là phiên giảm giá sâu nhất của vàng miếng trong hơn một tuần qua. Trước đó, mặt hàng này đã trải qua 7 phiên giao dịch tăng giá liên tiếp, với tổng mức tăng lên tới hơn 15 triệu đồng/lượng.
Đà tăng liên tiếp kể trên bỗng hụt lại do gặp phiên giao dịch giảm sâu của hôm nay. Tính chung những người mua vàng miếng từ mức đáy 136 triệu đồng/lượng một tuần trước tới nay vẫn lãi gần 10 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, với đa số người mua vàng từ đầu năm đến nay, vùng giá hiện tại vẫn chưa thể giúp họ hòa vốn.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|144.8
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|147.8
Đối với vàng nhẫn, biên độ giảm giá cũng tương tự vàng miếng trong sáng nay. Hiện nhẫn tròn của Công ty SJC niêm yết tại 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Phú Quý, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng.
Riêng giá vàng nhẫn 999 của Công ty Mi Hồng lại ghi nhận mức giảm nhẹ hơn chỉ 200.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán để lùi xuống vùng 144,8 - 146,5 triệu/lượng.
Giá vàng trong nước giảm sâu chủ yếu do chịu áp lực từ sự suy yếu của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay giảm tiếp gần 30 USD (-0,64%) so với giá đóng cửa của phiên liền trước, xuống còn 4.181 USD/ounce.
Nếu quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện rơi vào khoảng 133,3 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước 15,5 triệu đồng/lượng.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.