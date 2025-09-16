Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng trong nước tăng trở lại

  • Thứ ba, 16/9/2025 09:46 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Sau phiên giao dịch trầm lắng hôm qua, giá vàng trong nước đã tăng mạnh trở lại sáng nay với giá vàng miếng phục hồi về mốc 132 triệu/lượng và vàng nhẫn ở trên dưới 130 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng cả triệu đồng sáng nay. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng nay (16/9), thị trường vàng trong nước bất ngờ sôi động trở lại khi Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mạnh tay điều chỉnh tăng giá với cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Chỉ sau một đêm, giá mua vào vàng miếng tăng vọt thêm 1,4 triệu đồng, lên mức 130 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng tăng 900.000 đồng, chạm ngưỡng 132 triệu đồng/lượng.

Không đứng ngoài cuộc, loạt thương hiệu lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... đồng loạt kéo giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC, đưa mức bán ra hồi phục về 132 triệu đồng/lượng.

Trước đó, phiên giao dịch liền kề ghi nhận sự ảm đạm khi giá vàng miếng gần như đi ngang. Đáng chú ý, trong các ngày 10-13/9, mặt hàng này rơi vào chuỗi lao dốc, “bốc hơi” gần 5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG TRỞ LẠI
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng 16/9 cũng ghi nhận cú nhảy vọt. Công ty SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 126 - 129 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tới 1 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm.

Các thương hiệu lớn như PNJ, DOJI, Phú Quý cũng đồng loạt đẩy giá bán vàng nhẫn lên quanh 129,2-129,5 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường khi neo giá vàng nhẫn ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, nếu so với tuần trước, giá vàng nhẫn tại hầu hết doanh nghiệp hiện vẫn thấp hơn 1-3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều với giá vàng thế giới. Chốt phiên giao dịch ngày 15/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 36,7 USD lên 3.678,1 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý có thời điểm bứt phá lên mốc 3.684 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng nhích 0,8% lên 3.719 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay phổ biến dao động quanh vùng 3.678 USD/ounce, cũng là vùng giá cao nhất trong lịch sử kim loại quý. Tính trong 1 tháng gần nhất, giá vàng đã tăng hơn 10%, nếu tính từ đầu năm đà tăng của kim loại quý đã vượt 40%.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa tính thuế, phí) vào khoảng 117 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

Đọc tiếp

