Giá vàng trong nước tăng gần 4 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng trong nước sáng 20/8 đồng loạt tăng mạnh gần 4 triệu, đưa vàng miếng SJC lên 146,5 triệu/lượng, trong khi vàng nhẫn áp sát 148 triệu/lượng.

Sáng nay (20/8), giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà đi lên của thế giới. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng 3,8 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán, đưa giá vàng miếng leo thẳng lên 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Hầu hết công ty kinh doanh vàng khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đều mua bán vàng miếng ngang bằng giá SJC.

Riêng Công ty Mi Hồng ghi nhận mức tăng nhẹ hơn thị trường, ở 2,3 triệu đồng cho cả hai chiều giao dịch, đưa giá vàng miếng SJC tại đây lên 143,5 - 145 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đây là đợt tăng mạnh nhất của giá vàng miếng trong 3 tháng qua, giúp mặt hàng này lấy lại toàn bộ phần giá trị đã mất trong vòng một tháng. Tuy nhiên, với chênh lệch giữa giá mua và bán đang được các doanh nghiệp duy trì quanh 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng từ tháng trước vẫn đang chịu khoản lỗ tương ứng, ngay cả khi mặt bằng giá phục hồi.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG DỰNG ĐỨNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146.5

Giá vàng nhẫn cũng chứng kiến mức tăng thêm gần 4 triệu đồng mỗi lượng. Sau điều chỉnh, Công ty SJC mua vào 143 triệu đồng/lượng, bán ra 146 triệu đồng/lượng; Phú Quý cũng tăng 3,8 triệu đồng khi giao dịch ở 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn trơn của PNJ hiện neo tại vùng 142,9 - 146,4 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI leo lên 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp niêm yết ở 143,7 - 147,7 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng tăng thẳng đứng vượt mức 4.500 USD /ounce trong đêm 19/8 và đầu ngày hôm nay vẫn đang giao dịch quanh ngưỡng này. So với một ngày trước, vàng thế giới tăng 160 USD , lên mức cao nhất trong hơn hai tháng rưỡi, sau khi Bộ Tài chính Mỹ bất ngờ công bố biện pháp hỗ trợ thanh khoản, kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD đi xuống.

Biên bản cuộc họp chính sách ngày 28-29/7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố hôm qua cho thấy một số quan chức Fed đã sẵn sàng tăng lãi suất. Ngoài việc tác động từ các chính sách tiền tệ tài chính, nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương cũng đang thúc đẩy đà tăng của vàng.