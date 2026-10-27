Giá vàng trong nước diễn biến lạ

Giá vàng trong nước đã đi ngang 4 phiên giao dịch liên tiếp, hiện chủ yếu dao động dưới vùng 142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang trong phiên giao dịch ngày 27/10. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (27/10), thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng đi ngang khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều không thay đổi so với giá kết phiên liền trước.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện đi ngang ở vùng giá chốt phiên cuối ngày 26/10, ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng.

Xu hướng đi ngang cũng được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Các thương hiệu này hiện đồng loạt neo giá mua vàng miếng ở quanh 137,5-138,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán cùng áp dụng ở 141,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp vẫn neo trong khoảng 140-142 triệu đồng/lượng. Trong đó, Phú Quý giao dịch ở 137,5 - 140,5 triệu/lượng, PNJ neo tại 137,6 - 140,6 triệu/lượng; DOJI niêm yết ở 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch giá vàng nhẫn ở 137 - 141 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng cũng giữ giá vàng nhẫn đi ngang so với giá cuối phiên liền trước, hiện giao dịch ở 140,2 - 141,7 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐI NGANG Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 138.7 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 141.7

Trong khi giá vàng trong nước trầm lắng, giá vàng thế giới vẫn đang nỗ lực giữ mốc tâm lý 4.000 USD /ounce. Sau khi giảm thủng mốc giá quan trọng vào đầu tuần này, kim quý thế giới hiện đã phục hồi về vùng 4.015 USD /ounce.

Kim loại quý phục hồi trong bối cảnh giá dầu thô giảm, qua đó xoa dịu lo ngại về lạm phát và thúc đẩy lực mua quay trở lại trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Tâm điểm thị trường hiện là quyết định lãi suất của Fed trong tháng 10 và triển vọng chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.

Trong bối cảnh các quan chức Fed hạn chế phát biểu trước thềm cuộc họp, những dữ liệu kinh tế mới được công bố trở thành cơ sở quan trọng để giới đầu tư đánh giá khả năng điều chỉnh lãi suất. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến công bố quyết định lãi suất vào ngày mai.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 126 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 16 triệu đồng/lượng; và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 13 triệu đồng/lượng.