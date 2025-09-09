Giá vàng thế giới xô đổ mọi kỷ lục

Giá vàng lần đầu tiên vượt mốc 3.600 USD/ounce, trong bối cảnh số liệu lao động yếu kém của Mỹ càng củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Chốt phiên giao dịch 8/9, giá vàng thế giới phá vỡ kỷ lục khi vượt ngưỡng 3.600 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 8/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 52,6 USD lên 3.638 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,7% lên 3.677,4 USD /ounce.

Hiện, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay tiếp tục nhích lên mức 3.643,9 USD /ounce, cũng là đỉnh kỷ lục mới trong lịch sử kim loại quý.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định vàng có thể tiếp tục hướng tới đà tăng 3.700- 3.730 USD /ounce trong ngắn hạn, với những nhịp điều chỉnh nhỏ được xem là cơ hội mua vào, theo Reuters.

"Đà suy yếu liên tục của thị trường lao động và kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cho tới đầu năm 2026 có thể trở thành lực hỗ trợ bền vững cho vàng", ông nói thêm.

Mới đây, báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm chậm lại rõ rệt trong tháng 8.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp tháng 9, trong khi 12% "đặt cược" một đợt giảm mạnh hơn ở mức 0,5%. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí khi nắm giữ vàng - vốn là tài sản không sinh lãi.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 37% nhờ đồng USD suy yếu, lượng mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ nới lỏng và tình hình bất ổn toàn cầu gia tăng.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã kéo dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 10 liên tiếp trong tháng 8.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng.

Giới đầu tư hiện chờ đợi số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 10/9 (giờ địa phương) cũng như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ngày 11/9 (giờ địa phương) để có thêm manh mối về lộ trình chính sách của Fed.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, cho biết nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục yếu, xu hướng tăng giá của vàng sẽ còn kéo dài ngay cả khi đồng USD và lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm.

Đồng thời, ông cũng lưu ý trong trường hợp số liệu sắp tới cho thấy kinh tế Mỹ có sức chống chịu tốt, giá vàng có thể được điều chỉnh từ vùng đỉnh hiện tại.