Giá vàng thế giới dựng đứng

Giá vàng thế giới đang xô đổ mọi kỷ lục khi giới đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trong lúc tình hình căng thẳng địa chính trị leo thang cùng với kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.

Giá vàng thế giới chạm mốc lịch sử mới khi vượt 3.800 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đêm 29, rạng sáng 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đang giữ xu hướng tăng dựng đứng 72,7 USD lên mốc 3.831 USD /ounce. Như vậy, giá vàng đã tăng hơn 2% so với phiên liền trước, chính thức thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử.

Tính từ đầu năm, giá kim loại quý đã tăng 45%. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ hiện cũng tăng 1,1% lên 3.850,8 USD /ounce.

Trong khi đó, chỉ số USD-Index giảm 0,3% khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài, theo Reuters.

Giá vàng thế giới giao ngay đang xô đổ mọi kỷ lục từng được thiết lập. Ảnh: Tradingview.

"Nhu cầu trú ẩn an toàn trước nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa là một trong những động lực thúc đẩy đà tăng của vàng. Trong khi đó, đồng USD chịu áp lực nhẹ bởi yếu tố này càng hỗ trợ cho đà tăng của nhóm kim loại quý", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp các lãnh đạo quốc hội thuộc cả hai đảng vào cuối ngày 29/9 (giờ Mỹ) để đàm phán gia hạn ngân sách.

Nếu không đạt được thỏa thuận, chính phủ liên bang sẽ bắt đầu đóng cửa từ ngày 1/10.

Mới đây, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố đúng như dự báo đã củng cố niềm tin thị trường vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại các cuộc họp tháng 10 và tháng 12. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ cho vàng và bạc.

Tuần này, thị trường sẽ hướng sự chú ý vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, từ doanh số bán nhà, số lượng việc làm, niềm tin người tiêu dùng, bảng lương ADP, chỉ số PMI, đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho đến báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ.

Đây sẽ là những chỉ báo then chốt cho kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 10, đồng thời tiếp tục thử thách sức mạnh của vàng trong xu hướng tăng hiện tại.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay tăng 2,14% lên 46,98 USD /ounce, mức cao nhất trong hơn 14 năm.

Bạch kim tăng 1,7% lên 1.594,90 USD /ounce, mức cao nhất trong 12 năm, trong khi palladium giảm 0,4% xuống 1.265,25 USD /ounce.