Giá vàng tăng kỷ lục, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư thận trọng trước biến động mạnh và chênh lệch giá lớn, tiềm ẩn rủi ro cao.

Giá vàng trong nước tăng dựng đứng, liên tục lập đỉnh mới, kéo theo dòng người đổ xô mua vào bất chấp nguồn cung khan hiếm. Tâm lý đám đông “sợ mất cơ hội” khiến nhiều người dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào vàng. Nhưng các chuyên gia cảnh báo, việc mua vàng ở vùng giá quá cao không chỉ khiến nhà đầu tư dễ rơi vào thua lỗ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tái “vàng hóa” nền kinh tế, làm dòng tiền chảy khỏi sản xuất - kinh doanh và gây mất cân đối trong dài hạn.

Người dân đổ xô mua, cửa hàng khan hiếm

Vàng tăng giá “sốc”, liên tục vượt mốc cao nhất mọi thời đại, tại nhiều cửa hàng còn diễn ra tình trạng khan hiếm vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Thậm chí, một số cửa hàng còn không có 2 loại vàng này để bán do quá nhiều người mua vào nhưng lại ít người bán ra. Vàng trang sức như kiềng, vòng cổ, lắc tay thì phải thêm tiền công chế tác nên rất ít người mua.

Ghi nhận trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong 2 ngày nay, ngay từ sáng sớm, rất đông người đã kéo đến các cửa hàng kinh doanh vàng lớn để mua bán. Tuy nhiên, khi mở cửa, các cửa hàng đồng loạt thông báo không còn vàng miếng để bán, số lượng vàng nhẫn bán ra cũng nhỏ giọt.

Thấy vàng tăng quá cao và có khả năng còn tăng tiếp, chị Thanh Hà (Hà Nội) liền rút toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để đi mua vàng. Tuy nhiên, đến một số cửa hàng có thương hiệu đều thông báo hết vàng nhẫn và vàng miếng SJC.

“Cuối buổi sáng, tôi lên phố Trần Nhân Tông thì chỉ một cửa hàng là còn vàng nhẫn. Mỗi người chỉ được mua với số lượng ít một vài chỉ nhưng cũng phải đến 22/9 mới được nhận vàng,” chị Hà cho hay.

Chỉ trong ngày 3 và 4/9 (sau kỳ nghỉ lễ kéo dài), giá vàng miếng SJC đã tăng tới 3,3 triệu đồng/lượng. Hôm nay (4/9), giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo 131,5 - 133,9 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Cũng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo 126,1 - 129,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng nhằm đẩy rủi ro về phía nhà đầu tư.

Giá vàng càng tăng lại càng thu hút nhiều người dân đi mua . Ảnh: Vietnam+.

Một điều lạ là trên thế giới tính đến 15h ngày 4/9, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.540 USD /ounce, giảm 29 USD /ounce so với chốt phiên trước nhưng giá vàng trong nước vẫn đứng ở mức cao “chót vót”. Quy ra tỷ giá Vietcombank thì mức giá này tương đương 113,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh lệch cao nhất từ trước đến nay.

Nhà đầu tư nên cẩn trọng

Việc giá vàng tăng quá nhanh trong thời gian ngắn tiềm ẩn rủi ro cho những nhà đầu tư mua vào ở vùng giá cao. Chênh lệch mua và bán đang bị nới rộng, có thể khiến người mua lỗ ngay khi vừa giao dịch. Thêm vào đó, giá vàng trong nước hiện biến động mạnh hơn thế giới, nên nếu thị trường quốc tế có nhịp điều chỉnh, rủi ro giảm giá ở trong nước càng lớn.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng thay vì chạy theo tâm lý “giá còn tăng nữa”, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ mục tiêu và khả năng tài chính, chỉ nên phân bổ một phần hợp lý vào vàng để tích lũy dài hạn. Trong ngắn hạn, cần thận trọng với việc mua vàng “lướt sóng” bởi sự biến động mạnh có thể mang lại lợi nhuận nhưng cũng dễ khiến thua lỗ nặng.

Theo đánh giá của ông Huy, việc bãi bỏ độc quyền và cho phép ngân hàng thương mại tham gia sản xuất vàng miếng có ý nghĩa chiến lược, góp phần tạo sự cạnh tranh, đa dạng hóa nguồn cung và tiến tới một thị trường ổn định hơn.

"Tuy vậy, những tác động này chưa thể hiện ngay trong ngắn hạn. Việc cấp phép, xây dựng dây chuyền, tổ chức giám sát và đặc biệt là tạo dựng niềm tin xã hội cần một khoảng thời gian nhất định. Do đó, trong giai đoạn này, tâm lý thị trường vàng hiếm, giá sẽ tăng vẫn chi phối người dân và nhà đầu tư, khiến giá vàng tiếp tục leo thang và chênh lệch mua - bán nới rộng", ông Huy nói.

Theo chuyên gia của Viện Nghiên cứu chiến lược và cạnh tranh, giá vàng biến động mạnh bởi phụ thuộc vào tình hình kinh tế, chính trị quốc tế. Thời gian qua, giá vàng tăng cao, liên tiếp tạo ra “đỉnh” mới bởi ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị trên thế giới, chính sách thuế quan của Mỹ, khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư.

Chuyên gia này cũng khuyến cáo đồng USD hiện suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt. Trong khi đó, vàng được tính bằng đồng USD, điều này dẫn đến việc các nhà đầu tư đổi hướng sang vàng, góp phần đẩy giá vàng lên cao.

Ông Nguyễn Quang Huy nhìn nhận, dòng tiền có xu hướng rút khỏi sản xuất, kinh doanh để tìm nơi trú ẩn an toàn trong vàng. Nếu hiện tượng này tiếp tục kéo dài và lan rộng, không chỉ gây ra mất cân đối trong cơ cấu đầu tư xã hội mà còn làm gia tăng nguy cơ “vàng hóa” nền kinh tế, điều mà Chính phủ đã nỗ lực kiểm soát trong suốt nhiều năm qua.

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất. Ảnh: Vietnam+.

Giá vàng biến động không ngừng, vượt qua dự đoán của giới chuyên gia. Và sẽ tiếp tục khó đoán định trong thời gian tới khi tình hình địa chính trị trên thế giới còn nhiều bất định.

Trên thế giới giá vàng đã phá kỷ lục mới lần đầu tiên kể từ tháng Tư. Các nhà phân tích nhận định giá sẽ tăng cao hơn trong trung hạn khi niềm tin vào đồng USD suy giảm.

Giá vàng đã đi ngang trong nhiều tháng, nhưng giờ đây lại một lần nữa liên tục đạt kỷ lục. Ngày 2/9, giá vàng đã vượt qua mốc 3.500 USD /ounce lần đầu tiên kể từ tháng Tư, tiếp theo là mức cao mới gần 3.569 USD /ounce ngày 3/9.

Giá vàng đã phá kỷ lục 30 lần kể từ đầu năm nay và nhiều nhà phân tích tin rằng giá kim loại quý này chưa dừng lại ở đó. Các chuyên gia tại ngân hàng Morgan Stanley dự đoán khả năng vàng tiếp tục tăng giá 10% nữa, lên tới 3.900 USD /ounce.

Còn Ngân hàng Commerzbank tin rằng mức giá 3.600 USD /ounce là có thể đạt được vào cuối năm nay. Các nhà phân tích của UBS cũng đã nâng mục tiêu giá vàng lên mức từ 3.600 USD /ounce đến 3.700 USD /ounce.

Giá vàng lập kỷ lục mới trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất cùng nỗi lo về tương lai của ngân hàng trung ương này tiếp thêm động lực cho sự gia tăng nói trên.