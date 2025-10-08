Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước và quốc tế đều tăng vọt trong phiên giao dịch sáng ngày 8/10 để xác lập mức kỷ lục mới.

Giá vàng trong nước có mức cao mới, với vàng miếng vượt 141 triệu/lượng còn vàng nhẫn đạt xấp xỉ 140 triệu đồng. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng 8/10, giá vàng miếng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục tăng thêm 800.000 đồng, hiện được mua vào ở mức 139,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở 141,4 triệu/lượng. Đây tiếp tục là mức giá cao nhất từ trước đến nay mà vàng miếng có được.

Không chỉ Công ty SJC, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên trên 141 triệu đồng/lượng sáng nay, tương ứng tăng gần 1 triệu đồng so với giá chốt phiên ngày 7/10.

Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp này hiện neo giá quanh vùng 139,4-140,4 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẬP KỶ LỤC MỚI Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 139.4 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 141.4

Ngoài vàng miếng, thị trường còn chứng kiến giá vàng nhẫn tăng mạnh sáng nay. Trong đó, thương hiệu vàng quốc gia SJC tăng tới 1 triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ, lên 136 - 138,7 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý sáng nay cũng tăng 800.000 đồng giá giao dịch vàng nhẫn, nâng giá mua - bán lên 136 - 139 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải tăng giá vàng nhẫn lên mức cao nhất thị trường tại 137 - 139,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Mi Hồng tăng thêm 200.000 đồng đối với vàng nhẫn 999, hiện niêm yết ở vùng 137,2 - 138,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang ở mức cao nhất từ trước đến nay khi kim loại quý trên thị trường thế giới phá mức kỷ lục, vượt 4.000 USD /ounce. Hiện kim loại quý giao ngay đang giao dịch ở vùng 4.003 USD /ounce, tương ứng tăng 19 USD (+0,5%) so với giá chốt phiên liền trước. Như vậy, giá vàng thế giới đã tăng hơn 52% trong năm 2025.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 127,4 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 14 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 11 triệu đồng/lượng.