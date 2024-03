Giá USD tự do rớt mạnh

Giá bán USD trên thị trường tự do tiếp tục rơi thêm gần 300 đồng trong phiên giao dịch ngày 7/3, trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại chỉ giảm nhẹ.

Giá USD trên thị trường tự do rớt mạnh. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch ngày 7/3, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 24.017 đồng/USD. Xét trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá của cặp tiền tệ này đã giữ xu hướng tăng nhẹ liên tục trong nửa tháng qua. So với lần điều chỉnh vào giữa tháng 2, tỷ giá đã tăng 61 đồng.

Với biên độ giao dịch cho phép ở mức +/-5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá sàn/trần đồng bạc xanh các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay là 22.816 - 26.267 đồng/USD. Tại Sở giao dịch của NHNN, nhà điều hành vẫn niêm yết giá bán ngoại tệ này ở mức 25.167 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Dù vậy, trong phiên giao dịch sáng nay, tỷ giá quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do vẫn tiếp tục rớt mạnh. Các đầu mối quy đổi ngoại tệ hiện chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở mức 25.280 đồng/USD, giảm 200 đồng so với phiên liền trước. Giá bán ra thậm chí rớt mạnh hơn tới 270 đồng, hiện giao dịch quanh mức 25.350 đồng/USD.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp USD tự do rớt giá. Hôm qua (ngày 6/3), giá USD tự do giảm 60 đồng ở chiều mua và giảm 50 đồng ở chiều bán để giao dịch quanh mức 25.480 đồng/USD (mua) và 25.620 đồng/USD (bán). Như vậy chỉ sau hai ngày, giá USD trên thị trường tự do đã rớt hơn 300 đồng.

Còn trên kênh giao dịch của các ngân hàng thương mại, giá bán USD chỉ quay đầu giảm nhẹ, hiện về vùng 24.800-24.850 đồng/USD. Trong đó, Vietcombank niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 24.480 - 24.850 đồng/USD (mua - bán), giảm 10 đồng so với phiên giao dịch liền trước.

Cùng giảm 25 đồng so với phiên giao dịch hôm qua là BIDV và Agribank. BIDV giao dịch đồng ngoại tệ này ở mức 24.535 - 24.845 đồng/USD, còn Agribank giao dịch ở mức 24.500 - 24.835 đồng/USD.

Tại VietinBank, tỷ giá USD tăng 38 đồng ở chiều mua vào, lên mức 24.448 đồng/USD, nhưng giảm 2 đồng ở chiều bán ra xuống còn 24.868 đồng/USD.

Ở nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, đà giảm cũng chiếm ưu thế nhưng mức giảm tại mỗi đơn vị khác nhau. HDBank hiện niêm yết giá mua vào ở mức 24.430 đồng/USD và bán ra ở 24.970 đồng/USD, giảm 30 đồng so với phiên giao dịch liền trước.

Trong khi đó, Techcombank giữ nguyên giá mua - bán đồng bạc xanh hôm nay ở mức 24.528 - 24.860 đồng/USD; Eximbank giảm 10 đồng so với phiên liền trước, hiện giao dịch ở 24,460 - 24.850 đồng/USD; Sacombank giảm 2 đồng, hiện cố định ở 24.480 - 24.945 đồng/USD.

Với những diễn biến này, chênh lệch giá bán USD giữa kênh ngân hàng thương mại và thị trường tự do đã được rút ngắn còn 800 đồng ở chiều mua vào và 500 đồng ở chiều bán ra.

Trên thế giới, giá USD cũng quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng USD trong rổ tiền tệ - đã trượt 0,4 điểm xuống còn 103,3 điểm. Đồng bạc xanh giảm giá khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết tiến trình đưa lạm phát về mục tiêu 2% vẫn còn xa, mặc dù Mỹ vẫn dự kiến giảm lãi suất cơ bản vào cuối năm nay.

Trong bài phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, ông Jerome Powell cho rằng nếu kinh tế phát triển tốt, Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2024. Tuyên bố của Fed khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm nay, dẫn đến đảo ngược đặt cược vào vàng thay vì đồng bạc xanh.