Giá USD dần hạ nhiệt

Giá USD tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do đều đã hạ nhiệt sau nhiều phiên tăng mạnh hồi tháng 7.

Tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD giao dịch tại ngân hàng và thị trường tự do đều đã hạ nhiệt. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch ngày 2/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.242 đồng/USD, giảm 3 đồng so với phiên trước. Tuy nhiên, Sở giao dịch NHNN vẫn giữ nguyên niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.400 - 25.450 đồng/USD.

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 23.030 đồng/USD và 25.454 đồng/USD.

Đáng chú ý, giá USD tại các ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm và cách khá xa mức trần cho phép. Nếu so với cách đây 1 tháng, giá bán USD đã giảm hơn 60 đồng tại kênh giao dịch này.

Cụ thể, tại Vietcombank - ngân hàng có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống - tỷ giá đồng bạc xanh hiện được niêm yết ở mức 25.030 - 25.400 đồng/USD (mua - bán), cách mức trần NHNN cho phép 54 đồng.

Tương tự, BIDV cũng niêm yết tỷ giá đổi đồng bạc xanh sáng nay ở mức 25.060 - 25.400 đồng/USD.

Tại VietinBank, ngân hàng đang niêm yết tỷ giá đổi ngoại tệ này ở mức 25.053 - 25.393 đồng/USD, tăng hơn 100 đồng ở chiều mua nhưng giảm nhẹ ở chiều bán so với phiên giao dịch liền trước.

Là ngân hàng thương mại tư nhân có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 24.970 - 25.430 đồng/USD (mua - bán). So với phiên liền trước, tỷ giá quy đổi đồng USD tại HDBank đi ngang ở chiều mua và giảm 10 đồng ở chiều bán.

Trong khi đó, giá mua USD tại nhiều ngân hàng thương mại tư nhân lớn khác cũng đã được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến 20-30 đồng/USD so với phiên trước. Hiện Techcombank, Sacombank, SHB, MBBank... cùng niêm yết giá bán USD quanh mức 25.390 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua - bán vào khoảng trên 300 đồng.

Bên cạnh diễn biến giảm giá trên kênh ngân hàng, trên thị trường "chợ đen", giá USD đang được một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội chấp nhận giao dịch ở mức 25.600 đồng/USD (mua) và 25.700 đồng/USD (bán), đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại và tỷ giá tự do hiện tại đều đã hạ nhiệt đáng kể so với tháng 7 nhưng vẫn tăng hơn 4% so với hồi đầu năm.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index - đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác - hiện ở mức 104,31 điểm, giảm nhẹ 0,1 điểm %.

Theo giới phân tích và chuyên gia quốc tế, Fed nhiều khả năng cắt giảm lãi suất 1-2 lần trong quý III và quý IV năm nay, làm giá trị đồng USD sụt giảm, từ đó kéo tỷ giá USD/VND hạ nhiệt.

Các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán KB Việt Nam dự báo tỷ giá sẽ dần hạ nhiệt và duy trì mức tăng cả năm nay ở 4,5%, tương đương vùng 25.360 đồng/USD.

Còn theo dự báo của Ngân hàng UOB Việt Nam, tỷ giá USD/VND sẽ giảm xuống mức 25.000 đồng/USD trong quý IV, rồi giảm xuống 24.800 đồng/USD trong quý I/2025 và đạt mức 24.600 đồng/USD trong quý II/2025.