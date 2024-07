Giá USD tự do lao dốc

Giá USD trên thị trường tự do đã quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/7, mức giảm lên tới gần 100 đồng/USD.

Giá USD tự do hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 16/7. Ảnh: Nam Khánh.

Trên thị trường tự do, giá USD sáng 16/7 bất ngờ quay đầu giảm mạnh, hiện được đưa ra quanh vùng 25.620 đồng/USD (mua) và 25.690 đồng/USD (bán). So với hôm qua, giá USD tự do đã giảm tới 90 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Điều này diễn ra trong bối cảnh tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD hôm nay vẫn được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra ở mức 24.245 đồng, không thay đổi so với phiên liền trước.

Tỷ giá giao dịch đồng USD tham khảo cũng được Sở Giao dịch NHNN giữ nguyên như hôm qua khi mua vào 23.400 đồng và bán ra 25.450 đồng.

Với biên độ dao động +/- 5%, các ngân hàng thương mại hôm nay được phép giao dịch đồng bạc xanh với tỷ giá trần ở 25.457 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.032 đồng/USD.

Thực tế, thị trường sáng nay không ghi nhận biến động tỷ giá ở các ngân hàng thương mại. Vietcombank và BIDV đang cùng niêm yết USD ở mức 25.237 - 25.457 đồng/USD (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước. Còn Vietinbank niêm yết USD ở mức 25.195 - 25.457 đồng/USD.

Đối với các ngân hàng tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 25.150 - 25.457 đồng/USD (mua - bán). So với phiên giao dịch liền trước, tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh tại HDBank vẫn được giữ nguyên.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại tư nhân lớn khác chủ yếu niêm yết giá bán USD ở mức 25.457 đồng/USD và giá mua vào dao động trong khoảng 24.476-25.157 đồng/USD.

Như vậy, chênh lệch giữa giá USD tự do với ngân hàng thương mại đã giảm xuống còn gần 240 đồng thay vì ở mức cao hơn 400 đồng như một tuần trước đây.

Trên thị trường quốc tế, giá USD có tăng nhẹ. Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác - tăng 0,14 điểm % lên mức 104,33 điểm.

Lý do là những bình luận tích cực được Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell được đưa ra chiều qua (15/7) trong khi thị trường tiền điện tử cũng vọt tăng do nhà đầu tư đặt cược rằng vụ ám sát trượt cựu Tổng thống Donald Trump đã nâng cao cơ hội tái đắc cử của ông.