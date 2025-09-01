Giá trị 6 bộ tiền Việt Nam từ năm 1945 đến nay

Từ năm 1945 đến nay, tiền giấy Việt Nam trải qua 6 bộ tiền khác nhau, phản ứng trung thực, sinh động tình hình chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước qua các thời kỳ lịch sử.

Bộ tiền thứ nhất năm 1946-1954 do Bộ Tài chính phát hành (khi đó chưa thành lập ngân hàng) nên được gọi là “Bộ tiền Tài chính”. Bộ tiền Tài chính gồm có tiền Tài chính, tiền Nam Bộ và tín phiếu Trung bộ.

Bộ tiền Tài chính năm 1946-1951.

Bộ thứ 2 năm 1951-1958 (thường gọi là bộ tiền 51). Năm 1951, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Ngân hàng Nhà nước hiện nay được thành lập. Công việc quan trọng đầu tiên của cơ quan này sau khi thành lập là phát hành giấy bạc mới (gọi là tiền ngân hàng). Ngân hàng Quốc gia cũng tiến hành đổi tiền ngân hàng thay cho các loại tiền tài chính trước đây.

Bộ tiền giấy năm 1951 do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Ngân hàng Nhà nước hiện nay phát hành.

Đây thực chất là một cuộc cải cách tiền tệ, chuyển từ chế độ tiền tệ quốc khố sang chế độ tiền tệ tín dụng. Khi đó, tỷ lệ thu đổi là 1 đồng tiền ngân hàng bằng 10 đồng tiền tài chính.

Bộ tiền này được thiết kế, in ấn tại nước ngoài. Chất lượng về chế bản, in ấn, nguyên vật liệu tốt hơn so với bộ tiền Tài chính.

Bộ thứ 3 năm 1959-1978, sau khi miền Bắc giải phóng và cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc. Thời kỳ này chúng ta bước vào công cuộc phục hồi kinh tế, xây dựng xã hội chủ nghĩa và cải tạo công thương nghiệp trong những năm 1958-1964.

Một đồng tiền giai đoạn 1959-1978.

Từ bộ tiền thứ 2 sang bộ tiền thứ 3 là một bước tiến mới về chuẩn hóa. Không chỉ chuẩn hóa về chất lượng chế bản, bắt đầu có in lõm... mà bộ tiền này còn hoàn toàn do họa sĩ Việt Nam tự thiết kế, có sự hỗ trợ về chế bản và công nghệ in ấn của nước bạn. Có thể nói bộ tiền này là một trong những bộ tiền đẹp cả về thẩm mỹ và kỹ thuật của tiền đồng Việt Nam.

Bộ tiền thứ 4 năm 1978-1985 (còn gọi là bộ tiền Thống nhất). Ngay sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng tiền giải phóng được phát hành. Ngày 25/4/1978, Chính phủ quyết định thống nhất tiền tệ trong cả nước, bộ tiền phát hành năm 1978 trở thành bộ tiền Thống nhất.

Bộ tiền Thống nhất năm 1981.

Bộ tiền thứ 5 được phát hành vào năm 1985, thời điểm mà tình hình kinh tế đất nước sau chiến tranh rất kiệt quệ, lạm phát ở mức phi mã 700-800%/năm. Vì vậy, khi bộ tiền mới vừa phát hành đã bị lạm phát “tàn phá”, các tiêu chuẩn về mệnh giá bị phá vỡ.

Tờ tiền năm 1985.

Cơ quan phát hành tiền phải phát hành nhiều loại tiền mới với chất lượng thấp, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong xã hội. Chưa kể tới hàng chục mẫu ngân phiếu thanh toán được sử dụng như tiền được phát hành và thanh toán như tiền.

Bộ tiền thứ 6 là bộ tiền polymer năm 2003 đến nay. Những năm 1990, nạn tiền giả hoành hành ngày càng nghiêm trọng, gây nhức nhối và hoang mang trong đời sống xã hội, gây nguy hiểm cho nền kinh tế của đất nước. Vì vậy nhu cầu có một bộ tiền mới, hiện đại, bảo mật và chống giả cao như một đòi hỏi tất yếu của lịch sử. Đó cũng là lý do của sự ra đời đồng tiền polymer.

Các loại tiền polymer từ năm 2023 đến nay.

Sau 22 năm phát hành (2003-2025), bộ tiền mới đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra như đồng tiền sạch, đẹp, bền trong lưu thông, tiết kiệm chi phí in ấn, có khả năng chống giả cao, tính cơ giới hóa tốt, phục vụ tốt cho yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đánh dấu một thời kỳ mới về công nghệ sản xuất tiền giấy của Việt Nam.