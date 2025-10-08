Gia tộc Shinawatra không tranh cử thủ tướng Thái Lan 2026

Bà Paetongtarn Shinawatra, Chủ tịch đảng Pheu Thai, thông báo rằng gia tộc của bà sẽ không có ứng viên nào tham gia cuộc đua vào chức thủ tướng khi Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử năm 2026.

Bà Paetongtarn Shinawatra, cựu Thủ tướng Thái Lan và hiện là Chủ tịch đảng Pheu Thai. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/10, bà Paetongtarn - con gái cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra - công bố định hướng mới của đảng, nhấn mạnh rằng trong danh sách ba ứng viên thủ tướng do Pheu Thai đề cử sẽ không có người nào thuộc dòng họ Shinawatra, theo Bangkok Post.

“Tôi tin tưởng rằng những gương mặt mới sẽ đem lại hy vọng và tầm nhìn mới cho người dân. Bản thân tôi cũng mong muốn tham gia, nhưng tiếc là không thể”, bà Paetongtarn chia sẻ tại hội nghị đảng.

Các ứng viên đã được lựa chọn, song danh tính vẫn được giữ kín “để giới báo chí có thêm bất ngờ khi theo dõi”, bà nói thêm.

Thông tin này được đưa ra sau khi bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp phế truất khỏi chức thủ tướng hồi tháng 8 vì vi phạm đạo đức công vụ. Phán quyết này khép lại mọi cơ hội để bà trở lại ghế thủ tướng.

Đảng Pheu Thai đang đối mặt nguy cơ mất thế đa số tại Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử tới khi một số nghị sĩ rời bỏ đảng. Trước tình hình này, bà Paetongtarn coi các chỉ trích từ công chúng là cơ hội để đảng cải thiện, đồng thời khẳng định sẽ tập trung củng cố chiến lược tranh cử nhằm lấy lại niềm tin của cử tri và các thành viên còn ở lại.

Cựu phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giao thông Suriya Jungrungreangkit được giao trọng trách dẫn dắt chiến dịch tranh cử của đảng. Ông tỏ ra tự tin Pheu Thai có thể giành ít nhất 200 trên tổng số 500 ghế tại Hạ viện.