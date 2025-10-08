Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gia tộc Shinawatra không tranh cử thủ tướng Thái Lan 2026

  • Thứ tư, 8/10/2025 09:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bà Paetongtarn Shinawatra, Chủ tịch đảng Pheu Thai, thông báo rằng gia tộc của bà sẽ không có ứng viên nào tham gia cuộc đua vào chức thủ tướng khi Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử năm 2026.

Bà Paetongtarn Shinawatra, cựu Thủ tướng Thái Lan và hiện là Chủ tịch đảng Pheu Thai. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/10, bà Paetongtarn - con gái cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra - công bố định hướng mới của đảng, nhấn mạnh rằng trong danh sách ba ứng viên thủ tướng do Pheu Thai đề cử sẽ không có người nào thuộc dòng họ Shinawatra, theo Bangkok Post.

“Tôi tin tưởng rằng những gương mặt mới sẽ đem lại hy vọng và tầm nhìn mới cho người dân. Bản thân tôi cũng mong muốn tham gia, nhưng tiếc là không thể”, bà Paetongtarn chia sẻ tại hội nghị đảng.

Các ứng viên đã được lựa chọn, song danh tính vẫn được giữ kín “để giới báo chí có thêm bất ngờ khi theo dõi”, bà nói thêm.

Thông tin này được đưa ra sau khi bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp phế truất khỏi chức thủ tướng hồi tháng 8 vì vi phạm đạo đức công vụ. Phán quyết này khép lại mọi cơ hội để bà trở lại ghế thủ tướng.

Đảng Pheu Thai đang đối mặt nguy cơ mất thế đa số tại Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử tới khi một số nghị sĩ rời bỏ đảng. Trước tình hình này, bà Paetongtarn coi các chỉ trích từ công chúng là cơ hội để đảng cải thiện, đồng thời khẳng định sẽ tập trung củng cố chiến lược tranh cử nhằm lấy lại niềm tin của cử tri và các thành viên còn ở lại.

Cựu phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giao thông Suriya Jungrungreangkit được giao trọng trách dẫn dắt chiến dịch tranh cử của đảng. Ông tỏ ra tự tin Pheu Thai có thể giành ít nhất 200 trên tổng số 500 ghế tại Hạ viện.

Thủ tướng Thái tự lái máy bay chở tạng hiến cứu 7 người

Trong vai trò phi công tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ, Thủ tướng Thái Lan Anutin đích thân điều khiển chuyên cơ cá nhân chở nội tạng hiến đến tỉnh Loei, mang hy vọng sống cho 7 bệnh nhân.

09:27 3/10/2025

Ông Thaksin xin ân xá

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã đệ đơn xin ân xá lên Hoàng gia nước này để giảm bản án tù, luật sư của ông cho biết.

07:16 30/9/2025

120 ngày thử lửa của Thủ tướng Thái Lan

Tròn 20 ngày sau khi được Hạ viện bầu làm Thủ tướng Thái Lan, tối 24/9, ông Anutin Charnvirakul cùng nội các đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn.

08:14 25/9/2025

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

