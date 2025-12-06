Gia đình tan vỡ, vợ chồng ly hôn sau phẫu thuật thẩm mỹ

Thiếu chuẩn bị tinh thần, nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ đã kết thúc bằng biến chứng y khoa và bi kịch gia đình tan vỡ.

Một ca phẫu thuật thẩm mỹ của các bác sĩ ở TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Quốc tế thường niên lần thứ 25 (HSAPS) diễn ra ngày 6/12 tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), các chuyên gia cảnh báo Việt Nam đang đối mặt với làn sóng biến chứng thẩm mỹ tăng nhanh chưa từng thấy. Không chỉ để lại hậu quả y khoa, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại có thể kéo theo khủng hoảng tài chính, đổ vỡ hôn nhân và tổn thương tâm lý dài hạn cho người trong cuộc lẫn gia đình.

Dao kéo xong thì mất chồng, gia đình từ mặt

Trao đổi bên lề hội nghị, Thượng tá, TS.BS Lê Minh Phong, Trưởng Đơn vị Thẩm mỹ – Bệnh viện Quân y 175, cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ là “cuộc can thiệp bằng dao kéo” như số đông vẫn hình dung. Đó còn là hành trình đòi hỏi sức bền tâm lý, năng lực tài chính, thời gian hồi phục dài và đôi khi kéo theo những áp lực vô hình ngay trong chính gia đình mỗi bệnh nhân.

Biến chứng không chỉ làm tổn thương cơ thể, mà còn làm tổn thương cả hạnh phúc gia đình TS.BS Lê Minh Phong

Theo bác sĩ Phong, nguyên tắc “an toàn đi đầu” đang bị xem nhẹ một cách đáng lo ngại. Nhiều người bước lên bàn mổ với tâm thế vội vàng, thiếu hiểu biết và không có sự đồng thuận từ chồng, cha mẹ hoặc con cái. Hệ quả là những vết sẹo không chỉ nằm lại trên cơ thể, mà còn để lại trong hôn nhân và cuộc sống.

Trong quá trình làm việc, bác sĩ Phong chứng kiến nhiều trường hợp “mổ về mất chồng”, “làm đẹp xong bị gia đình từ mặt”.

Điển hình là trường hợp người phụ nữ khoảng 30 tuổi, từng thực hiện hút mỡ ở một cơ sở tư nhân. Sai sót kỹ thuật khiến ca mổ biến thành thảm họa, bệnh nhân bị thủng ruột non, hoại tử thành bụng và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ phải hồi sức liên tục, có lúc ngưng tim nhiều lần, huy động nhân lực lớn để giành lại mạng sống.

Người phụ nữ may mắn sống sót, nhưng phải mang một vùng bụng biến dạng, co kéo, không thể hồi phục như trước. Và những gì chờ đợi cô sau cánh cửa bệnh viện còn nặng nề hơn.

Nhiều người trầm cảm sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Harvard Health.

Chồng cô không chấp nhận ngoại hình mới của vợ, liên tục chỉ trích và cuối cùng đòi ly hôn. Cô gái rơi vào trầm cảm nặng, ám ảnh bởi lời nói từ chính người thân, cảm thấy mình “bị biến thành người khác”.

“Biến chứng không chỉ làm tổn thương cơ thể, mà còn làm tổn thương cả hạnh phúc gia đình", bác sĩ Phong nói.

Một trường hợp khác là gia đình từ chối nhìn mặt con gái sau khi cô phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Mẹ bệnh nhân cho rằng khuôn mặt mới “không giống con” và liên tục trách móc, khiến bệnh nhân suy sụp.

Theo bác sĩ Phong, sự thiếu ủng hộ từ người thân là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến trầm cảm sau phẫu thuật, thậm chí có người có ý định tự tử.

Bác sĩ từ chối mổ để… cứu gia đình bệnh nhân

Trong bối cảnh nhiều ca biến chứng xuất phát từ sự nôn nóng hoặc tâm lý bất ổn, bác sĩ Phong dẫn chứng một câu chuyện thực tế. Cô gái đến bệnh viện tư vấn hút mỡ để “lấy lại vóc dáng sau stress”.

TS.BS Lê Minh Phong chia sẻ với báo chí về tình hình phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay ở TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện cô đang dùng thuốc chống trầm cảm gây tăng cân. Nhận thấy rủi ro tâm lý quá lớn, bác sĩ từ chối phẫu thuật, khuyên bệnh nhân điều trị tâm lý ổn định trước khi nghĩ đến làm đẹp.

Gia đình cô gái sau đó liên tục gửi lời cảm ơn vì quyết định “cứu một người khỏi nguy cơ làm điều dại dột”.

“Từ chối mới là điều quan trọng. Nhiều người đến với tâm lý không vững, phẫu thuật xong rất dễ khủng hoảng, đòi sửa tới sửa lui, gây mâu thuẫn gia đình", bác sĩ Phong nhấn mạnh.

Bác sĩ Phong cho biết phẫu thuật thẩm mỹ có thể trở thành nguồn cơn dẫn đến những xung đột gia đình ở nhiều mức độ khác nhau. Không ít phụ nữ tự ý đi làm đẹp mà không trao đổi trước với chồng hoặc người thân. Họ chỉ báo tin khi trở về với gương mặt hay cơ thể sưng nề, thậm chí biến chứng. Việc giấu giếm này dễ trở thành mồi lửa cho tranh cãi, trách móc và đổ vỡ.

Đừng lên bàn mổ nếu chưa có sự đồng thuận từ gia đình. Đây là quá trình không thể đi một mình TS.BS Lê Minh Phong

Ở một số trường hợp khác, áp lực từ kỳ vọng và lời chê bai tạo ra tổn thương tâm lý sâu sắc. Nhiều người bước vào ca phẫu thuật với hy vọng được khen ngợi, được đổi khác theo hướng tích cực, nhưng khi trở về, họ lại nhận phải những lời so sánh, chê bai hoặc xúc phạm, khiến quan hệ gia đình thêm căng thẳng.

Sau phẫu thuật, không ít bệnh nhân rơi vào trạng thái trầm cảm khi gương mặt thay đổi quá nhiều, sưng nề kéo dài hoặc gặp biến chứng khiến họ không còn nhận ra chính mình. Nếu thiếu sự đồng hành và động viên từ người thân, những rối loạn tâm lý này càng nặng nề hơn và dễ biến thành mâu thuẫn trong hôn nhân.

Tài chính cũng là một nguyên nhân quan trọng. Có bệnh nhân giấu chồng, bí mật vay tiền để chi trả cho phẫu thuật thẩm mỹ. Khi biến chứng xuất hiện, chi phí điều trị tăng cao khiến gánh nặng kinh tế trở nên quá sức, làm xung đột leo thang nhanh chóng.

Theo bác sĩ Phong, phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ là can thiệp y khoa mà còn là một hành trình tâm lý kéo dài.

"Đừng lên bàn mổ nếu chưa có sự đồng thuận từ gia đình. Đây là quá trình không thể đi một mình", bác sĩ Phong cảnh báo.

Tại hội thảo, PGS.TS Lê Hành, Chủ tịch danh dự Hội Phẫu Thuật Thẩm mỹ TP.HCM, thẳng thắn nhìn nhận ngành hiện đối mặt nhiều thách thức, cạnh tranh thiếu lành mạnh, quảng cáo sai sự thật, tình trạng hành nghề không phép và áp lực kinh tế khiến một số cơ sở đánh đổi an toàn vì lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, Hội đã nỗ lực tham gia xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn hành nghề như định danh phẫu thuật viên thẩm mỹ trong hệ thống y tế, đào tạo bác sĩ theo chuẩn mực cao hơn. Đồng thời, Hội sẽ đẩy mạnh truyền thông về thẩm mỹ an toàn, nhằm bảo vệ người dân khỏi những rủi ro không đáng có.