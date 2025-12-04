Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gia đình Beckham hàn gắn?

  • Thứ năm, 4/12/2025 11:17 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Cruz Beckham đăng lại ảnh chụp chung với anh trai Brooklyn trong kỳ nghỉ gia đình năm 2021. Động thái này làm dấy lên nghi vấn nhà Beckham đang hàn gắn sau thời gian dài rạn nứt.

Theo Daily Mail, Cruz Beckham mới đây gây chú ý khi chia sẻ lại bức ảnh chụp cùng anh trai Brooklyn trong kỳ nghỉ gia đình năm 2021. Động thái được cho là tín hiệu hòa giải giữa các thành viên nhà Beckham sau thời gian dài vướng tin rạn nứt.

Cụ thể, nam ca sĩ 20 tuổi đăng lên mạng xã hội khoảnh khắc cởi trần tạo dáng bên Brooklyn, Romeo và cha họ – cựu danh thủ David Beckham. Đây là lần đầu tiên Cruz công khai chia sẻ hình ảnh có mặt Brooklyn kể từ khi mâu thuẫn gia đình trở nên căng thẳng. Bức ảnh gốc từng được anh chú thích: “Yêu mọi người”, kèm thẻ tên bố và hai anh em.

Dù vậy, Cruz và Brooklyn hiện vẫn chưa theo dõi nhau trên Instagram. Trước đó, truyền thông Anh cho biết Cruz và Romeo đã bỏ theo dõi và thậm chí chặn Brooklyn cùng vợ anh trên nền tảng này, sau vụ nam người mẫu đăng lời chúc sinh nhật em gái Harper bằng bức ảnh gia đình thiếu hai em trai.

Beckham anh 1

Story mới đây của Cruz Beckham. Ảnh: @cruzbeckham.

Căng thẳng gia đình bị cho là lên đỉnh điểm từ tháng 5, khi Brooklyn và Nicola không dự tiệc sinh nhật 50 tuổi của David, đồng thời tiếp tục vắng mặt trong lễ phong tước của cha sau đó. Người hâm mộ nhiều lần kêu gọi Brooklyn hòa giải với gia đình.

Trong khi đó, người bà Jackie của Brooklyn gần đây cũng công khai hình ảnh chiếc tất Giáng sinh có tên anh treo trong nhà, được cho là lời nhắn nhủ mong anh trở về dịp lễ. Theo nguồn tin thân cận, cả bà Jackie và bà Sandra (mẹ của David) đều buồn lòng khi không còn gặp cháu trai mà họ từng rất gắn bó.

Gia đình Beckham chưa đưa ra bình luận về bức ảnh Cruz đăng tải cũng như tình hình quan hệ giữa các thành viên. Tuy nhiên, động thái mới khiến công chúng đặt câu hỏi liệu căng thẳng trong gia đình nổi tiếng này có đang dần được hóa giải.

Minh An

Beckham David Beckham Cruz Beckham Brooklyn mẫu thuẫn

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

