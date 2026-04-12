Giá dầu vừa có tuần giảm mạnh nhất 4 năm

Giá dầu thế giới vừa trải qua tuần giảm sâu nhất kể từ năm 2022 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và kỳ vọng nguồn cung được cải thiện.

Giá dầu thế giới vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất trong vòng 4 năm qua. Ảnh: Shutterstock.

Giá dầu thô thế giới trên thị trường tương lai tiếp tục giảm trong phiên thứ Sáu tuần này, qua đó ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ năm 2022, trong bối cảnh thị trường theo dõi sát cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, theo Reuters.

Trước đó, giá dầu thô từng dao động quanh mốc 100 USD /thùng khi xung đột leo thang ở Trung Đông khiến dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị hạn chế nghiêm ngặt và gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Saudi Arabia. Trên thị trường giao ngay, giá dầu thậm chí đã vọt lên mức cao kỷ lục.

Giá dầu thô lao dốc trên toàn cầu

Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch tuần này, giá dầu thô Brent đã giảm 0,8%, xuống còn 95,2 USD /thùng, khép lại tuần với mức giảm 12,7% - mạnh nhất kể từ tháng 8/2022. Đà lao dốc này diễn ra sau khi thị trường chứng kiến làn sóng bán tháo, sau thông tin Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian.

Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm 1,3% trong phiên cuối tuần, xuống còn 96,57 USD /thùng, ghi nhận mức giảm 13,4% theo tuần, cũng là mức sâu nhất kể từ tháng 4/2020, thời điểm phong tỏa vì đại dịch.

Theo các nhà phân tích, yếu tố then chốt chi phối thị trường dầu thô hiện nay là khả năng khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz. Báo cáo của Commerzbank nhận định nếu nguồn cung dầu từ khu vực Vịnh Ba Tư tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu hoàn toàn có thể bật tăng trở lại trong thời gian tới.

Hiện lưu lượng tàu thuyền qua eo biển này vẫn dưới 10% so với bình thường, trong bối cảnh Tehran yêu cầu các tàu phải di chuyển trong vùng lãnh hải của Iran. Dữ liệu theo dõi cho thấy phần lớn tàu đi qua khu vực gần đây đều có liên quan đến Iran.

Một quan chức Iran tiết lộ với Reuters rằng nước này đang cân nhắc áp dụng phí đối với các tàu đi qua eo biển trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình, song đề xuất này vấp phải sự phản đối từ các nước phương Tây và cơ quan vận tải biển của Liên Hợp Quốc.

Tuyến vận chuyển dầu khí huyết mạch này đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi xung đột bùng phát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2. Sản lượng dầu tại Trung Đông cũng chịu tác động rõ rệt. Các nhà sản xuất đã cắt giảm khoảng 7,5 triệu thùng/ngày trong tháng 3 do hạn chế về lưu trữ, và con số này có thể tăng lên 9,1 triệu thùng/ngày trong tháng 4, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Các chuyên gia cảnh báo cú sốc nguồn cung từ xung đột Iran có thể đẩy thị trường dầu mỏ toàn cầu vào trạng thái thiếu hụt trong năm nay, đảo ngược hoàn toàn kỳ vọng trước đó về dư cung.

Tuy nhiên, một số tín hiệu cho thấy các bên đang chuẩn bị cho kịch bản nối lại vận chuyển. Các nhà sản xuất Trung Đông đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu châu Á xây dựng kế hoạch bốc dỡ dầu trong tháng 4 và 5, nhằm sẵn sàng khi tuyến vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục.

Tại Mỹ, số lượng giàn khoan dầu khí tiếp tục giảm tuần thứ 3 trong vòng một tháng, theo dữ liệu từ Baker Hughes, với tổng số giàn khoan giảm 38 giàn, tương đương khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu dầu thô của Nga từ các cảng phía tây đã tăng trong đầu tháng 4 so với tháng trước, bất chấp những gián đoạn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước cũng giảm mạnh

Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới lao dốc, tại thị trường trong nước, liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng đã liên tiếp điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu trong 2 kỳ điều hành liên tiếp gần nhất (ngày 8/4 và 9/4).

Ở kỳ điều hành ngày 9/4, giá xăng E5 RON 92 giảm thêm 2.393 đồng/lít, đưa giá bán lẻ xuống mức 22.344 đồng/lít. Tương tự, giá xăng RON 95 cũng giảm 2.993 đồng/lít, còn tối đa 23.543 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá dầu diesel trong kỳ điều hành này đã giảm tới 9.872 đồng/lít, về mức 32.969 đồng/lít. Tương tự, giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, còn tối đa 22.613 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 8/4, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 691 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít. Giá dầu diesel và mazut cũng lần lượt giảm 1.947 đồng/lít và 322 đồng/kg.

Sau hai đợt điều chỉnh liên tiếp, mặt bằng giá xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể, đưa giá bán về nhóm thấp so với khu vực, đặc biệt ở mặt hàng dầu diesel.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, đảm bảo nguồn cung xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng theo dõi sát diễn biến giá năng lượng thế giới để kịp thời điều hành, góp phần ổn định thị trường trong nước.