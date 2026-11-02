Giá dầu thô hạ nhiệt

Giá dầu thô giảm hơn 3% khi các quan chức Iran và Qatar bước sang ngày thảo luận thứ ba hướng đến chấm dứt xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giá dầu đang trải qua một nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau đợt tăng nóng vào tuần trước. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, sau đợt tăng mạnh vừa qua, giá dầu Brent và WTI đang đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày 2/11 (giờ Mỹ).

Cập nhật đến hiện tại, giá dầu Brent đã giảm 3,69 USD (tương đương 3,25%), lùi về mốc 109,7 USD /thùng.

Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ đang áp sát mốc 100 USD /thùng. Hiện, loại dầu này được giao dịch quanh 100,7 USD /thùng, giảm 3,32%.

Trước đó, giá dầu Brent kết thúc tháng 10 ở mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua, chịu sức ép từ tâm lý lo sợ của giới đầu tư trước nguy cơ xung đột Mỹ - Iran leo thang trở lại, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ sắp tới.

Theo Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, giá dầu đang trải qua một nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong sáng nay sau đợt tăng nóng vào tuần trước.

"Những tia hy vọng mong manh từ tiến triển ngoại giao, cùng với việc không ghi nhận bất kỳ sự leo thang quân sự đột biến nào trong dịp cuối tuần qua, đã giúp hạ nhiệt phần nào giá cả trên thị trường", ông nhận định.

Tuy nhiên, thị trường vẫn cảnh giác trước nguy cơ những căng thẳng tại Iran có thể bùng phát trở lại. Chuyên gia Tim Waterer cảnh báo rằng kịch bản này có thể đẩy giá dầu Brent tăng vọt lên ngưỡng 120 USD /thùng ngay sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc.

Phát biểu vào hôm chủ nhật, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết các cuộc đàm phán qua trung gian Qatar "đang diễn ra và có tiến triển". Ông cũng tiết lộ rằng Tehran đã sẵn sàng cho các phương án "cả quốc phòng và ngoại giao".

Dữ liệu từ các công ty theo dõi tàu biển cho thấy bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của lực lượng Houthi (Yemen) do Iran hậu thuẫn, trong tháng 10, Saudi Arabia vẫn đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô so với tháng 9.

Hôm chủ nhật, liên minh OPEC+ (bao gồm cả Nga) cũng đã quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng cho tháng 12. Quyết định này đúng với những kỳ vọng của thị trường, rằng nhóm sẽ không đưa ra bất kỳ sự thay đổi chính sách nào cho đến năm sau, trong bối cảnh liên minh vẫn đang chật vật ứng phó với những gián đoạn xuất khẩu trầm trọng do xung đột tại Iran gây ra.