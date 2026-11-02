Giá vàng trong nước tăng cả triệu đồng sau tuần chao đảo

Sau nhịp lao dốc mạnh tuần trước, thị trường vàng trong nước bất ngờ nóng trở lại sáng 2/11. Các doanh nghiệp đồng loạt tăng giá vàng miếng và vàng nhẫn cả triệu đồng mỗi lượng.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (2/11), thị trường vàng trong nước chứng kiến cú đảo chiều đáng chú ý khi Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) bất ngờ tăng mạnh giá vàng miếng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với mức chốt phiên cuối tuần trước.

Theo đó, giá vàng miếng SJC được nâng lên 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chỉ sau một nhịp điều chỉnh, kim loại quý này đã lấy lại mốc giá 140 triệu đồng/lượng, trong khi khoảng cách giữa giá mua và bán vẫn được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng giá nhanh chóng lan rộng trên toàn thị trường. Các thương hiệu lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt điều chỉnh bảng giá, đưa vàng miếng bán ra lên ngang bằng SJC, ở mức 140 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận đợt tăng giá mạnh, với mức điều chỉnh phổ biến khoảng 1 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp.

Tại SJC, vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ hiện được niêm yết ở mức 132,8 - 136,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt nâng giá bán vàng nhẫn lên vùng 138-139 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Mi Hồng điều chỉnh tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn, đưa giá giao dịch lên vùng 138,3 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG VỌT Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 136 137 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139 139 140

Đà phục hồi của thị trường trong nước diễn ra chủ yếu nhờ tác động của thế giới khi giá vàng giao ngay bật tăng mạnh. Kim loại quý này tăng khoảng 36 USD /ounce, tương đương mức tăng ròng tới 0,9%, lên 3.910 USD /ounce.

Theo giới phân tích, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh và đồng USD suy yếu so với vùng đỉnh gần đây đã tạo thêm động lực cho giá vàng phục hồi.

Trước đó, đợt bán tháo trong tuần qua đã gây sức ép đáng kể lên kim loại quý. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh này có thể mở ra cơ hội mua vào đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Dù vậy, thị trường vẫn đứng trước nhiều biến số khó lường, khiến triển vọng giá vàng trong ngắn hạn trở nên nhạy cảm hơn với các thông tin kinh tế và chính sách tiền tệ.

Đáng chú ý, giới đầu tư sẽ phải theo dõi sát những diễn biến chính trị và kinh tế tại Mỹ trong tuần này. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể tác động đến triển vọng chính sách, căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran và thị trường năng lượng. Trong khi đó, các dữ liệu việc làm mới của Mỹ sẽ cung cấp thêm manh mối về sức khỏe nền kinh tế, qua đó ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất của Fed.

Hiện vàng vẫn gặp khó khăn trong việc phát huy vai trò tài sản trú ẩn an toàn như kỳ vọng. Những lo ngại về lạm phát và khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục tạo áp lực lên triển vọng của kim loại quý. Theo các nhà phân tích, giá vàng nhiều khả năng vẫn nhạy cảm với những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất và tâm lý thị trường toàn cầu.

Trong tuần này, hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ lần lượt được công bố, gồm chỉ số PMI sản xuất ISM, số liệu việc làm JOLTS, báo cáo việc làm ADP, PMI dịch vụ ISM, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và báo cáo việc làm phi nông nghiệp.

Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh và khảo sát sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan. Những thông tin này có thể tạo thêm các đợt biến động đối với đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng trong những phiên giao dịch tới.