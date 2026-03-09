Giá dầu thô dựng đứng, vượt 100 USD/thùng

Giá dầu thô tăng khoảng 20%, lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, khi cuộc chiến đang mở rộng giữa Mỹ-Israel và Iran làm dấy lên lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt.

Giá dầu thô thế giới đã tăng khoảng 20%, lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 9/3, hợp đồng dầu Brent tăng tới 18,35 USD (+19,8%), lên 111,04 USD /thùng. Hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 15,27 USD (+16,8%), lên 106,17 USD /thùng, thậm chí trước đó trong phiên đã tăng mạnh tới 20,34 USD lên 111,24 USD /thùng. Trong tuần trước, giá dầu Brent đã tăng 27% còn WTI tăng đến 35,6%.

Mới đây, Iran đã chỉ định Mojtaba Khamenei kế nhiệm cha mình là Ali Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao, cho thấy phe cứng rắn vẫn nắm quyền vững chắc tại Tehran sau một tuần xảy ra xung đột với Mỹ và Israel, theo Reuters.

Về phía mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông xem việc Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao Iran là một kết cục "không thể chấp nhận". "Khamenei có con trai, nhưng điều đó là không thể chấp nhận đối với tôi. Chúng tôi muốn một người có thể mang lại hòa hợp và hòa bình cho Iran", ông Trump nói với Axios hôm 5/3.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các chỉ huy Iran tại thủ đô Beirut của Lebanon vào sáng sớm ngày 8/3 (giờ địa phương), qua đó mở rộng phạm vi chiến dịch đến trung tâm Beirut sau nhiều ngày không kích khiến gần 400 người thiệt mạng.

Bên cạnh đó, nước này cũng đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ người kế nhiệm nào của Khamenei, trong khi ông Trump tuyên bố cuộc chiến có thể chỉ kết thúc khi quân đội và giới lãnh đạo Iran bị xóa sổ.

Cuộc chiến này có thể khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn thế giới phải đối mặt với nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng do giá nhiên liệu tăng cao, ngay cả khi cuộc xung đột chỉ mới kéo dài một tuần, bởi các nhà cung cấp phải xử lý cơ sở hạ tầng bị hư hại, logistics gián đoạn và rủi ro vận chuyển tăng cao.

Nhà xuất khẩu dầu lớn Arab Saudi đang tăng cường vận chuyển dầu từ Biển Đỏ, nhưng dữ liệu vận tải cho thấy khối lượng này vẫn còn rất xa mới đủ để bù đắp sự sụt giảm nguồn cung từ khu vực khủng hoảng tại Eo biển Hormuz.