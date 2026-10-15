Giá dầu thô đồng loạt giảm

Giá dầu thô giảm gần 2% khi nguồn cung trên thị trường bắt đầu tăng lên. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đóng cửa giảm điểm bởi lo ngại về lạm phát của giới đầu tư.

Giá dầu Brent và dầu WTI đảo chiều giảm mạnh. Ảnh: Reuters.

Cập nhật trên TradingEconomics cho thấy trong phiên giao dịch đầu ngày 15/10, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đang giảm 1,8% xuống quanh 104 USD /thùng, trong khi dầu thô WTI tại Mỹ cũng đảo chiều giảm 1,4% xuống dưới 94 USD /thùng.

Ở phiên trước đó, giá dầu WTI đã tăng lên mức cao nhất 3 tuần sau khi lực lượng Houthi tấn công trụ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco và Iran tuyên bố triển khai các chiến thuật mới nhằm nhắm mục tiêu vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, theo Reuters.

Vào ngày 14/10, các quan chức hàng hải cho biết một tàu container cùng một tàu chở hàng rời đã bị trúng 2 vật thể bay riêng biệt và chìm gần eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ trước đó.

Các cuộc tấn công quanh tuyến đường thủy này gia tăng mạnh trong 10 ngày qua. Iran cho biết nước này đang đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm đáp trả lệnh phong tỏa cảng biển của Mỹ và các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn được áp dụng từ tháng trước.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng cuộc chiến tại Iran đã làm gián đoạn hoạt động vận tải biển và đẩy chi phí vận chuyển hàng hóa lên mức cao kỷ lục.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt đối với các tàu từng vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ những quốc gia như Nga, Iran và Venezuela, nhằm góp phần hạ nhiệt chi phí vận tải.

Theo vị quan chức này, các cuộc thảo luận mới tập trung vào khả năng Mỹ cho phép vận chuyển “dầu hợp pháp” bằng những tàu trước đây nằm trong diện bị trừng phạt.

Sản lượng gia tăng từ Nga và khu vực Trung Đông đã góp phần hạn chế đà tăng của giá dầu trên thị trường. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 9 tăng 65.000 thùng/ngày so với tháng trước, lên 8,43 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 870.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất tại khu vực Vịnh Trung Đông tăng thêm 4,4 triệu thùng/ngày trong tháng 9, lên mức tương đương khoảng 75% so với trước cuộc chiến.

Cùng xu hướng giảm của giá dầu, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đóng cửa ngập trong "sắc đỏ". Chốt phiên ngày 14/10 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 giảm 1,11% xuống 7.718,94 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 1,88% và còn 26.692,87 điểm.

Riêng chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,09% xuống 51.621,48 điểm. Đà tăng của các cổ phiếu y tế chủ chốt như UnitedHealth và Amgen đã giúp hạn chế mức giảm của chỉ số gồm 30 cổ phiếu lớn này.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,6% trong tháng 9 so với tháng trước, trong khi mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái đạt 3,7%. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát trước đó dự báo CPI tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi đã tăng lần lượt 0,3% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả 2 mức tăng này đều nhỉnh hơn dự báo của các nhà kinh tế, lần lượt là 0,2% và 2,5%.

"Báo cáo này khiến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12 trở nên đáng cân nhắc hơn", Philip Blancato, chiến lược gia thị trường trưởng tại Osaic, đưa ra nhận định.

Bên cạnh những lo ngại về lạm phát, giới đầu tư còn quan ngại các công ty công nghệ nằm ngoài nhóm Magnificent Seven (7 cổ phiếu công nghệ hàng đầu) đang sử dụng quá nhiều nợ để tài trợ cho làn sóng bùng nổ AI. Mối lo này ngày càng trở nên nổi bật trên thị trường. Cổ phiếu CoreWeave lao dốc hơn 15%, trong khi Oracle giảm gần 9%, theo CNBC.

Nhóm cổ phiếu chip cũng nối dài đà giảm trong những phiên gần đây. Sau khi mất hơn 3% trong phiên giao dịch trước đó, Micron Technology, tiếp tục giảm 4% trong phiên ngày 14/10. Cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) và Sandisk giảm hơn 5%, trong khi Intel mất 4%.