Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá dầu giảm về dưới 28.000 đồng/lít

  • Thứ năm, 7/5/2026 15:09 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 23/4, giá dầu diesel giảm 680 đồng/lít về còn 27.490 đồng/lít, trong khi giá xăng RON 95 nhích lên 24.350 đồng/lít.

Giá dầu diesel đã giảm về dưới 28.000 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 7/5.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.170 đồng với mỗi lít xăng E5 RON 92 và tăng 600 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.790 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.350 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 680 đồng/lít còn 27.490 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.150 đồng/kg lên 21.170 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng lẫn trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg)
Xăng E5 RON 92 23.790 +1.170
Xăng RON 95 24.350 +600
Dầu diesel 27.490 -680
Dầu mazut 21.170 +1.150

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào chiều 4/5, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết chỉ số CPI tháng 4 đã tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tháng 3 (4,65%). Nguyên nhân là tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng…

Theo Bộ trưởng Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh; bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách Nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Việt Nam đã vượt qua "tháng thử lửa" của quý II với kết quả tích cực.

Ông khẳng định nguồn cung xăng dầu và điện được bảo đảm, sẽ không để xảy ra gián đoạn.

'Ông lớn' xăng dầu ôm kho hàng lớn chưa từng có

Biến động địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng vọt, buộc loạt “ông lớn” xăng dầu Việt Nam tăng tốc tích trữ hàng hóa và đẩy tồn kho lên mức kỷ lục

10 giờ trước

Nghịch lý Petrolimex lỗ nặng vì giá xăng dầu tăng cao

Dù doanh thu quý I/2026 tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, Petrolimex vẫn ghi nhận khoản lỗ hàng trăm tỷ đồng do áp lực giá vốn leo thang.

10:58 5/5/2026

Chủ nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam lãi ngang ngửa một ngân hàng

Lọc hóa dầu Bình Sơn báo lãi sau thuế 8.265 tỷ đồng, gấp gần 21 lần cùng kỳ và ngang ngửa mức lợi nhuận của nhiều ngân hàng lớn như BIDV hay Techcombank.

15:16 4/5/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

dầu Nhiên liệu sinh học giá diesel công thương

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

Đọc tiếp

VN-Index vuot dinh lich su hinh anh

VN-Index vượt đỉnh lịch sử

12 phút trước 15:43 7/5/2026

0

Chỉ số VN-Index chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới trong phiên 7/5 nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bất chấp thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ.

Chagee noi gi ve vu 'doi' ten mien o Viet Nam? hinh anh

Chagee nói gì về vụ 'đòi' tên miền ở Việt Nam?

36 phút trước 15:19 7/5/2026

0

Chuỗi trà sữa Chagee Việt Nam cho biết việc liên hệ với bên đang sử dụng tên miền chagee.vn là nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Lai vay dang giam, co nen mua nha luc nay? hinh anh

Lãi vay đang giảm, có nên mua nhà lúc này?

1 giờ trước 14:50 7/5/2026

0

Lãi suất hạ nhiệt mở ra cơ hội tiếp cận nhà đất, nhưng cũng kéo theo rủi ro giá tăng theo thanh khoản. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng và tính toán dài hạn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý