Giá dầu giảm về dưới 28.000 đồng/lít

Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 23/4, giá dầu diesel giảm 680 đồng/lít về còn 27.490 đồng/lít, trong khi giá xăng RON 95 nhích lên 24.350 đồng/lít.

Giá dầu diesel đã giảm về dưới 28.000 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 7/5.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.170 đồng với mỗi lít xăng E5 RON 92 và tăng 600 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.790 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.350 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 680 đồng/lít còn 27.490 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.150 đồng/kg lên 21.170 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng lẫn trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 23.790 +1.170 Xăng RON 95 24.350 +600 Dầu diesel 27.490 -680 Dầu mazut 21.170 +1.150

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào chiều 4/5, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết chỉ số CPI tháng 4 đã tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tháng 3 (4,65%). Nguyên nhân là tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng…

Theo Bộ trưởng Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh; bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách Nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Việt Nam đã vượt qua "tháng thử lửa" của quý II với kết quả tích cực.

Ông khẳng định nguồn cung xăng dầu và điện được bảo đảm, sẽ không để xảy ra gián đoạn.