Giá dầu giảm nhẹ

Giá dầu đã giảm nhẹ nhờ triển vọng nguồn cung từ Nga, sau khi tăng gần 2 USD/thùng trong phiên trước đó.

Một nhà máy lọc dầu ở Nga. Ảnh: Reuters.

Các nhà giao dịch đang cân đo đong đếm giữa 2 yếu tố trái ngược: Rủi ro về nguồn cung từ các cuộc tấn công vào Arab Saudi và triển vọng nguồn cung dầu diesel bổ sung từ Nga, theo Reuters.

Giá dầu Brent đã giảm 1,3% xuống mức 105,3 USD /thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm 1,5% về 92,36 USD /thùng. Trước nhịp điều chỉnh này, giá dầu Brent từng đạt 106,65 USD /thùng, mức cao nhất kể từ ngày 15/9.

Diễn biến mới nhất của giá dầu xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga đã đồng ý cung ứng dầu diesel cho thị trường toàn cầu, đồng thời Mỹ tạm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với nhiên liệu Nga. Việc bổ sung nguồn cung được kỳ vọng sẽ giải quyết phần nào tình trạng khan hiếm nhiên liệu, đồng thời chặn đứng đà leo thang của giá dầu thô vốn đang chịu áp lực lớn từ những lo ngại về nguồn cung.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vấp phải sự phản đối kịch liệt. Các nhà lập pháp từ cả hai đảng ở Mỹ cho rằng động thái này đã vi phạm luật cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga cho đến khi xung đột Nga - Ukraine chấm dứt.

Dù giá cả đã phần nào hạ nhiệt nhờ nguồn cung dầu diesel mới từ Nga và dòng chảy ổn định hơn từ Arab Saudi, tâm lý tiêu cực vẫn bao trùm thị trường.

Tim Waterer, chuyên gia phân tích trưởng tại KCM Trade cho biết thị trường vẫn lo ngại về nguy cơ xảy ra các vụ va chạm tàu thuyền hay các đường ống dẫn dầu ở vùng Vịnh tiếp tục bị tấn công.

"Cho đến khi chúng ta thấy những dấu hiệu rõ ràng hơn về việc hạ nhiệt những xung đột, xu hướng tăng giá vẫn chiếm ưu thế", ông dự đoán.

Cuối tuần qua, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã tấn công sân bay quốc tế Riyadh, trong khi các vụ tấn công tàu chở dầu gần eo biển Hormuz vẫn được ghi nhận. Các cuộc tấn công đã đe dọa an toàn của cơ sở hạ tầng năng lượng và tuyến vận tải biển tại vùng Vịnh.

Trong tuyên bố hợp tác, các bộ trưởng của các nước thành viên OPEC và các nước đồng minh cho biết chi phí vận chuyển và bảo hiểm đã tăng vọt lên mức chưa từng có. Các khoản phí này hiện đã vượt quá 1/3 giá trị hàng hóa, tạo ra rào cản lớn với vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ.

Vào thứ hai, ông Haitham Al Ghais, Tổng thư ký OPEC, đã công bố điều chỉnh dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay xuống còn 400.000 thùng/ngày, giảm sâu so với mức 1,4 triệu thùng/ngày hồi đầu năm. Theo ông, điều chỉnh này nhằm phản ánh sát thực tế những biến động của thị trường trong thời gian qua.