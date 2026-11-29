Theo chuyên gia, dù có quy mô không lớn, Đường sách TP.HCM lại trở thành một trong những công trình tạo được sức hút riêng biệt đối với cư dân thành phố.

Chia sẻ tại phiên tọa đàm "Nâng tầm thể chế và giải pháp hiện thực hóa quy hoạch TP.HCM" trong khuôn khổ hội thảo "TP.HCM quy hoạch tầm nhìn 100 năm - đô thị vì người dân" do VTV Nam Bộ tổ chức mới đây, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế enCity, cho biết mỗi đô thị trên thế giới đều có con đường phát triển riêng. Dù nguyên tắc thành công có thể giống nhau, sự khác biệt nằm ở cách mỗi đô thị phát huy lợi thế và tạo ra sức hút riêng.

Ông phân tích với phần lớn người dân, việc làm và sinh kế là yếu tố quan trọng hàng đầu khi lựa chọn nơi sinh sống. Tuy nhiên, phát triển đô thị không thể chỉ dừng ở việc tạo việc làm và xây dựng hạ tầng.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế enCity. Ảnh: BTC.

Theo lãnh đạo enCity, kiến tạo đô thị thực chất là kiến tạo cộng đồng, bên cạnh việc kiến tạo hạ tầng.

Nếu hạ tầng là phần cứng bao gồm đường sá, nhà ở, metro và các công trình, phần mềm lại chính là những yếu tố tạo nên đời sống đô thị. Phần cứng có thể được xây dựng bằng nguồn lực tài chính, nhưng phần mềm đòi hỏi thời gian để hình thành cộng đồng, dịch vụ, không gian sinh hoạt và những trải nghiệm gắn với đời sống người dân.

Trên thực tế, một dự án có thể được xây dựng hoàn chỉnh nhưng chưa chắc đã thu hút người dân đến sinh sống nếu thiếu trường học, không gian công cộng, nơi vui chơi, gặp gỡ và các hoạt động cộng đồng. Ông Dũng cho rằng những nhu cầu đời thường như con em mình sẽ học ở đâu, đi bộ về nhà có thuận tiện hay sau giờ làm có không gian gặp gỡ bạn bè hay không lại quyết định đáng kể đến chất lượng sống.

Đây cũng là một phần sức hút của khu vực trung tâm TP.HCM, nơi kết hợp giữa hạ tầng và cả một hệ sinh thái đời sống đô thị được hình thành qua thời gian. Vì vậy, khi phát triển các cực đô thị mới, bên cạnh việc làm và hạ tầng, các quốc gia cũng cần chú trọng xây dựng "phần mềm" để tạo sức hút và giữ chân người dân.

Theo ông Dũng, sau nhiều năm tập trung vào những công trình lớn như sân vận động, tuyến giao thông, cầu và các đại đô thị, nhiều thành phố trên thế giới đang quan tâm hơn đến những dự án quy mô nhỏ, thân thiện và gần gũi với đời sống. Những không gian này có thể tạo ra sự gắn kết và hình thành bản sắc riêng cho từng khu vực.

Đường sách TP.HCM không phải công trình lớn nhưng tạo được sức hút riêng, trở thành một không gian gắn với đời sống và cảm xúc của người dân Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc enCity

Lãnh đạo enCity dẫn ví dụ về Đường sách TP.HCM. Công trình tuy không lớn nhưng tạo được sức hút riêng, trở thành một không gian gắn với đời sống và cảm xúc của người dân.

Những yếu tố trên góp phần làm cho một thành phố trở nên đáng sống, gần gũi và đáng yêu. Việc làm và hạ tầng đóng vai trò là lực đẩy nền tảng để hình thành một cực đô thị. Nhưng để giữ chân người dân và tạo sự gắn bó lâu dài, ông nhấn mạnh đô thị cần những không gian nhỏ, gần gũi, có khả năng tạo trải nghiệm và kết nối cộng đồng trong đời sống hàng ngày.

Ở góc độ phát triển các đại đô thị, ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Savills Việt Nam, cho rằng điều quan trọng nằm ở việc mỗi dự án phải xác định được giá trị riêng có thể mang lại cho cư dân. Với những khu đô thị gồm nhiều dự án thành phần, các bên tham gia cần cùng trả lời câu hỏi về điều gì khiến người dân lựa chọn sinh sống, gắn bó và cảm thấy tự hào về nơi mình ở.

Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Savills Việt Nam. Ảnh: BTC.

Ngoài đến từ quy mô dự án hay số lượng công trình, giá trị còn nằm ở cách các không gian, tiện ích, hạ tầng và dịch vụ được tổ chức thành một tổng thể thống nhất. Một khu đô thị chỉ thực sự có sức sống khi các thành phần này bổ trợ cho nhau và đáp ứng được nhu cầu thực tế của cộng đồng cư dân.

Theo ông Khương để đạt được điều này, dự án cần sự phối hợp từ khâu quy hoạch, quản lý đến phát triển và thi công. Cơ quan quản lý, doanh nghiệp bất động sản và các đơn vị liên quan phải có cùng cách tiếp cận, đồng thời tận dụng công nghệ và các giải pháp tích hợp để bảo đảm đô thị vận hành hiệu quả.

Khi đó, giá trị của một khu đô thị không chỉ nằm ở bất động sản mà còn được tạo ra từ chất lượng sống và sự gắn kết của cộng đồng.