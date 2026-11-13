Những khách Tây 'du lịch hiệu sách' ở TP.HCM

Đến Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM), du khách quốc tế tìm kiếm những cuốn sách độc đáo, khám phá lịch sử, văn hóa và những góc nhìn mới về Việt Nam.

12h trưa, nắng gay gắt chiếu xuyên qua những tán cây, len vào các gian hàng trên Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn, TP.HCM). Giữa cái nóng giữa trưa, dòng khách vẫn nối nhau dạo bước, trong đó có nhiều du khách đến từ các quốc gia khác nhau.

Bên trong những gian hàng, mỗi người dừng lại trước một kệ sách với mối quan tâm riêng. Có người chăm chú tìm kiếm những cuốn tiểu thuyết yêu thích, người tò mò quan sát các đầu sách bán chạy để biết độc giả Việt Nam đang quan tâm điều gì. Một số du khách không biết tiếng Việt vẫn kiên nhẫn lật giở từng trang, quan sát hình ảnh minh họa và thử tìm hiểu câu chuyện đằng sau những cuốn sách.

Không phải ai đến đây cũng có ý định mua sách. Với một số du khách, việc ghé thăm hiệu sách trong chuyến đi là một thói quen, một cách khám phá đời sống văn hóa địa phương qua những tác phẩm được bày bán.

Đọc văn hóa Việt qua trang sách

Cody (du khách Australia) chọn mua quyển sách về phong thủy tại đường sách Nguyễn Văn Bình, ngày 4/11.

Mới đến Việt Nam được 4 ngày, Cody, du khách Australia, đã dành thời gian ghé Đường sách Nguyễn Văn Bình, một trong những địa điểm nằm trong danh sách nhất định phải đến của cô tại TP.HCM.

Đứng trước một quầy sách, cô chăm chú quan sát những cuốn sách được trưng bày. Dù không hiểu những dòng chữ tiếng Việt trên bìa, cô vẫn dành khá lâu để xem hình ảnh, cách trình bày và thiết kế của từng ấn phẩm. Sau một hồi lựa chọn, nữ du khách quyết định mua một cuốn sách về phong thủy.

"Tôi là một nhà thiết kế nên thường bị thu hút bởi hình ảnh. Dù không đọc được tiếng Việt, tôi vẫn cảm thấy cuốn sách này khá thú vị", Cody chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từng du lịch qua nhiều quốc gia, Cody cho biết cô có thói quen ghé thăm các hiệu sách địa phương để khám phá những điều mới mẻ. Với cô, sách không đơn thuần là phương tiện tiếp nhận kiến thức qua ngôn ngữ, mà còn là cách tìm hiểu văn hóa, thẩm mỹ và đời sống của một đất nước.

Làm công việc liên quan đến thiết kế, Cody đặc biệt quan tâm đến cách người Việt thể hiện ý tưởng qua hình ảnh, màu sắc và bố cục. Những cuốn sách được bày bán tại đây phần nào giúp cô hình dung về phong cách thiết kế, những chủ đề được quan tâm và cách người Việt truyền tải câu chuyện qua hình ảnh.

Các gian hàng tại đường sách đa dạng các loại sách và đồ lưu niệm.

Nữ du khách nhận xét Đường sách Nguyễn Văn Bình mang màu sắc riêng so với những nơi cô từng ghé thăm. Không gian sinh động, các gian hàng nối tiếp nhau cùng sự đa dạng của những đầu sách khiến nơi đây trở nên thú vị ngay cả với người không biết tiếng Việt.

Cuốn sách phong thủy được chọn mua vì thế cũng trở thành một món quà lưu niệm đặc biệt, gắn với trải nghiệm tìm hiểu văn hóa Việt Nam trong chuyến đi lần này.

Đọc sách để hiểu Việt Nam

Denis chọn mua Số đỏ (Dumb Luck) và tiểu sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh Biography).

Khác với Cody, Denis, du khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, tìm đến những cuốn sách như một cách khám phá lịch sử và đời sống xã hội Việt Nam trong quá khứ. Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, anh dành sự chú ý cho hai cuốn sách tiếng Anh, gồm Số đỏ (Dumb Luck) của nhà văn Vũ Trọng Phụng và một cuốn tiểu sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó, Số đỏ là tác phẩm Denis từng đọc và đặc biệt yêu thích. Nam du khách ấn tượng với lối kể chuyện hài hước, châm biếm của nhà văn Vũ Trọng Phụng khi tái hiện đời sống xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc.

"Tôi rất thích cuốn sách này. Nó hài hước nhưng cũng giúp người đọc hình dung về xã hội Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử", Denis cho biết.

Khách tham quan ngồi đọc thử sách ngay tại đường sách.

Denis cho rằng những tác phẩm văn học như Số đỏ giúp anh hiểu thêm về sự giao thoa văn hóa và những biến chuyển trong đời sống người Việt ở từng giai đoạn. Đằng sau những tình tiết gây cười là bức tranh xã hội với nhiều thay đổi về lối sống, quan niệm và các giá trị văn hóa.

Bên cạnh tiểu thuyết, nam du khách còn quan tâm đến những cuốn sách viết về các nhân vật lịch sử. Anh lựa chọn thêm một cuốn tiểu sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi cho rằng đây là tài liệu đáng đọc để tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam.

Với Denis, việc khám phá một đất nước không dừng lại ở những cảnh quan hay nhịp sống hiện tại. Những cuốn sách giúp anh tiếp cận một góc nhìn khác, tìm hiểu về xã hội và con người Việt Nam qua những thời kỳ đã qua.

Khám phá điều bất ngờ

Noni (du khách Philippines) mong tìm kiếm được những cuốn tiểu thuyết mới.

Với Noni, du khách đến từ Philippines, Đường sách Nguyễn Văn Bình là một trong những điểm dừng chân trong lịch trình khám phá TP.HCM cùng nhóm bạn. Tuy nhiên, thay vì chỉ dạo quanh và chụp ảnh, cô muốn dành thời gian tìm kiếm những cuốn sách thú vị mà mình chưa từng bắt gặp tại quê nhà.

Có thói quen ghé thăm các hiệu sách địa phương mỗi khi du lịch nước ngoài, Noni xem đây là cơ hội bổ sung những đầu sách mới vào danh sách đọc của mình.

Sự đa dạng của các gian hàng khiến Noni dành nhiều thời gian khám phá Đường sách. Dù đã dạo quanh khá lâu, cô vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm, với hy vọng bắt gặp một cuốn sách mới lạ, khác với những tác phẩm thường thấy tại Philippines.

Đường sách trở thành địa điểm khám phá yêu thích của nhiều du khách.

Bên cạnh sách, Noni còn dành thời gian tìm mua những món quà lưu niệm mang dấu ấn Việt Nam để mang về sau chuyến đi. Nữ du khách thích thú trước những sản phẩm kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống với thiết kế nghệ thuật độc đáo. Sau khi dạo quanh các gian hàng, cô chọn mua một số tấm thiệp cùng những vật phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ hình ảnh nón lá Việt Nam.