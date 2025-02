Giá cà phê thế giới cao kỷ lục gần 50 năm

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), giá cà phê thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 48 năm qua.

Hạt cà phê được phơi tại nông trại ở Miranda, Venezuela. Ảnh: TTXVN.

Trong phiên giao dịch kết thúc sáng 13/2, giá cà phê thế giới tiếp tục tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch ICE Futures Europe và ICE Futures US, xác lập cột mốc giá mới và thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Trên sàn ICE Futures US, giá cà phê Arabica giao tháng 3 tăng 18,35 cent/pound, lên mức 431,8 cent/pound, trong khi giá giao tháng 5 tăng 15,8 cent/pound, đạt 420,2 cent/pound.

Tương tự, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe đã xác lập kỷ lục mới khi đạt 5.821 USD /tấn, vượt qua mức kỷ lục cũ 5.734 USD /tấn ghi nhận vào ngày 31/1. Mức tăng dao động 2,74-2,9%.

Cụ thể, giá cà phê Robusta giao tháng 3 đã tăng 164 USD /tấn, đạt 5.817 USD /tấn, trong khi giá giao tháng 5 tăng 158 USD /tấn, chạm ngưỡng 5.821 USD /tấn.

Theo tỷ giá hiện tại, giá cà phê Robusta thế giới dao động 144,3-147,6 triệu đồng/tấn.

Chỉ số giá cà phê toàn cầu (I-CIP) trung bình đạt 310,1 US cent/pound trong tháng 1, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng đến 75,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức giá cao nhất ghi nhận trong 48 năm qua, kể từ tháng 4/1977.

Theo số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu trong tháng 12/2024 đạt 643.800 tấn, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Các nước sản xuất lớn như Brazil, Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia đều ghi nhận mức xuất khẩu giảm đáng kể.

Trong khi đó, xuất khẩu từ châu Phi tăng 8%, đạt 72.600 tấn, nhưng con số này vẫn quá nhỏ để bù đắp phần sụt giảm của các thị trường lớn.

Theo Reuters, chuyên gia Michael J Nugent nhấn mạnh nguyên nhân cà phê tăng giá không phải do thiếu hụt nguồn cung, mà do vấn đề vốn. Biến động giá đầu tuần cho thấy các nhà giao dịch lớn trên thị trường Arabica đã chạm hạn mức tín dụng, dẫn đến tình trạng thanh lý muộn, gây rối loạn thị trường.

Bên cạnh đó, chi phí giao dịch tăng cao trên sàn ICE đã làm trầm trọng hơn đà tăng giá, đẩy giá cà phê thô chưa rang lên mức kỷ lục trong 14 phiên giao dịch liên tiếp.

Tại thị trường Việt Nam, giá cà phê mới nhất trong nước ghi nhận ở mức 31.800-133.000 đồng/kg.

Là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, Việt Nam ghi nhận sản lượng cà phê xuất khẩu tháng 1/2025 đạt 149.202 tấn, giảm 28% so với cùng kỳ. Điều này có thể tác động đến xu hướng giá trong thời gian tới.