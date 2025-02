Giá trứng tại Mỹ liên tục tăng vọt, xuất hiện tình trạng 'trứng tặc'

Người Mỹ đang đối mặt với giá trứng liên tục tăng và hạn chế số lượng mua hàng khi chuỗi cung ứng khan hiếm do bùng phát dịch cúm gia cầm và nhu cầu tăng mạnh sau mùa lễ hội cuối năm.

Ngành công nghiệp trứng tại Mỹ đang chứng kiến nhu cầu cao kỷ lục trong 20 tháng liên tiếp, thực trạng này tạo ra áp lực lớn lên các cửa hàng tạp hóa, buộc họ phải giữ mức giá trứng bán ra cao kỷ lục, hoặc gần sát mức kỷ lục.

Cơ quan Thống kê thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng 1 vừa qua, một vỉ 12 quả trứng loại AA cỡ lớn, nuôi theo tiêu chuẩn không lồng chuồng có giá 18,99 USD (gần 500.000 đồng), tức 1 quả trứng có giá 42.000 đồng. Ngoài ra, giá trung bình một tá trứng loại A cỡ lớn là 4,15 USD vào tháng 12/2024, tăng so với mức 3,65 USD vào tháng 11 và tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2023.

Trước tình trạng khan hiếm, một số siêu thị còn giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 vỉ trứng. Biện pháp này nhằm duy trì nguồn cung trong bối cảnh nhiều người bắt đầu tích trữ vì lo ngại giá trứng tiếp tục tăng.

Giá trứng đang tăng cao tại Mỹ. Ảnh minh họa: KT.

Người dân Mỹ chia sẻ khó khăn khi giá trứng ngày càng tăng cao: "Tôi thấy ở cửa hàng Trader Joe's, họ chỉ bán 1 vỉ 12 quả mỗi lần, nhưng giá của họ rẻ hơn so với nhiều nơi khác. Giá của họ khoảng 4,99 USD một vỉ, còn giá của Walmart là khoảng 6 USD gì đó. Vì vậy, tôi hiểu vì sao họ cần giới hạn số lượng".

Dự báo giá trứng tại Mỹ sẽ còn duy trì ở mức cao trong năm nay. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), giá trứng có thể tăng khoảng 20% vào năm 2025, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,2% của giá thực phẩm nói chung. Nguyên nhân do sự tái xuất hiện của virus cúm gia cầm, khiến hơn 17 triệu con gà đẻ trứng bị tiêu hủy trong tháng 11 và tháng 12/2024. Con số này chiếm gần một nửa tổng số gia cầm bị chết do virus trong năm 2024.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, dịch cúm gia cầm vẫn đang bùng phát tại các bang California, Indiana, Missouri, Bắc Carolina và Ohio khiến hơn 8 triệu con gia cầm bị tiêu hủy chỉ trong tháng 1 năm nay. Theo các chuyên gia thị trường, chỉ khi không còn phát hiện thêm ca nhiễm cúm gia cầm mới thì nguồn cung trứng mới có thể ổn định trở lại.

Ông Matt Sutton Vermeulen - chuyên gia về chuỗi cung ứng thịt, sữa và trứng, cũng là Giám đốc của Công ty tư vấn Kearney chia sẻ tình hình: "Giá trứng tăng do nguồn cung hiếm. Đây là một mặt hàng cực kỳ khó thay đổi, nhu cầu không thay đổi khi nguồn cung thắt chặt và do đó giá cả tăng lên theo. Và khoảng thời gian mà chúng ta đã nói đến để phát triển và đưa hệ thống cung cầu trở lại hoạt động, sự chậm trễ đó khiến việc quản lý chuỗi cung ứng trở nên rất khó khăn".

Trong bối cảnh giá trứng tiếp tục tăng cao như vậy, đã xảy ra tình trạng "trứng tặc". Theo NBCNews, có một nhóm trộm đã lấy 100.000 quả trứng hữu cơ trị giá khoảng 40.000 USD ( 1 tỷ đồng ) ở bang Pennsylvania. Cảnh sát địa phương đang rất nỗ lực để điều tra, giải quyết vụ việc này.