Giá cà phê lao dốc trước các áp lực thuế quan Mỹ

Trên các sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê tiếp tục giảm mạnh 6-7%, trong khi thị trường nội địa cũng ghi nhận mức giá giảm 7.000-7.200 đồng/kg.

Giá cà phê lao dốc ở cả thị trường nội địa và trên sàn giao dịch quốc tế. Ảnh: Reuters.

Ngày 8/4, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch quanh mức 119.000-120.000 đồng/kg, giảm 7.000-7.200 đồng/kg so với cuối tuần trước. Đây cũng là mức giá giao dịch thấp nhất trong hơn 3 tháng qua.

Thương lái tại các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông hiện thu mua cà phê với giá 120.000 đồng/kg, giảm 7.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại Gia Lai cũng tụt 7.000 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay ở mức 4.796 USD /tấn, giảm mạnh 6,2% ( 316 USD /tấn) so với phiên giao dịch trước.

Đồng thời, hợp đồng giao tháng 7 cũng giảm đến 6,4% ( 328 USD /tấn), xuống còn 4.800 USD /tấn.

Tương tự, giá cà phê trên sàn giao dịch New York cũng lao dốc. Theo đó, giá cà phê Arabica giao tháng 5 giảm 8% (25,5 US cent/pound), xuống chỉ còn 340,2 US cent/pound.

Mặt khác, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7 giảm mạnh hơn 7,1% (25,85 US cent/pound), về mốc 337,45 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới đã bắt đầu đà giảm vào ngày 3/4, khi các nhà đầu tư lo ngại động thái áp thuế đối ứng với nhiều nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ làm tổn hại đến nhu cầu tiêu thụ cà phê tại các quốc gia, theo Reuters.

Các nước trồng cà phê Robusta hàng đầu như Việt Nam và Indonesia lần lượt bị áp mức thuế 46% và 32%. Brazil - nước trồng cà phê Arabica hàng đầu bị áp mức thuế 10%.

Các chuyên gia nhận định mức thuế mới đối với cà phê nhập khẩu làm tăng chi phí và gây thêm áp lực đối với các công ty nhập khẩu mặt hàng này. Trước đó, các doanh nghiệp đã phải đối mặt với mức giá cà phê gần như cao kỷ lục.

"Chúng tôi hiện vẫn chưa rõ mức độ tác động của thuế quan ở thời điểm hiện tại nhưng sẽ không có bên nào được lợi. Điều này còn khiến cho các công ty khó khăn trong việc tiếp cận với một thị trường khổng lồ như Mỹ", một nhà giao dịch cà phê tại Châu Âu cho biết.