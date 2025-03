Giá cà phê xuất khẩu cao kỷ lục

Trước lo ngại nguồn cung thiếu hụt, giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3 tăng cao kỷ lục.

Giá cà phê xuất khẩu chạm mốc 5.803 USD/tấn. Ảnh: P.C.

Trong nửa đầu tháng 3, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam chạm mốc cao kỷ lục 5.803 USD /tấn, tăng gần 74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/3, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đem về gần 545 triệu USD khi đạt 93.898 tấn. Tuy sản lượng này giảm 7,4%, trị giá lại tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/3, lượng cà phê xuất khẩu cả nước đạt 406.637 tấn và đạt giá trị 2,28 tỷ USD , tăng 41% so với mức 1,6 tỷ USD vào cùng kỳ năm 2024.

Ở thị trường nội địa, giá cà phê cũng liên tục tăng cao ngay giai đoạn Việt Nam thu hoạch kéo dài từ cuối năm ngoái cho đến đầu năm nay. Điều này xuất phát từ những lo ngại về nguồn cung giảm.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê đã tăng tuần thứ 3 liên tiếp, tính đến ngày 23/3. Cụ thể, cà phê được giao dịch ở mức 132.900-134.000 đồng/kg, tăng 12% so với đầu năm và tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong ngày 24/3, giá thu mua cà phê tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai được điều chỉnh giảm 100 đồng/kg về mức 133.800 đồng/kg.

Mặt khác, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông tiếp tục được thu mua với giá cao nhất thị trường, ở mức 134.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, từ đầu tháng 3 đến nay, giá cà phê đã 2 lần tăng lên mốc cao kỷ lục 135.000 đồng/kg vào ngày 5/3 và 20/3.

Các nhà kinh doanh cà phê toàn cầu cho biết đã cắt giảm lượng mua xuống mức tối thiểu, khi ngành công nghiệp này đang lao đao vì giá cà phê tăng vọt, theo Reuters.

Nguyên nhân của đợt tăng giá này bắt nguồn từ sản lượng cà phê suy giảm ở các khu vực trồng cà phê lớn như Brazil, khiến nguồn cung hạt cà phê khan hiếm.

Mới đây, Hiệp hội Công nghiệp cà phê Brazil (ABIC) nhận định giá cà phê thế giới có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết đến cây cà phê tại Brazil trong suốt 4 năm qua.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta - hợp đồng giao tháng 5 đóng cửa tuần trước ở mức 5.515 USD /tấn, tăng 12,1% ( 594 USD /tấn) kể từ đầu năm.

Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng tăng 13,4% ( 649 USD /tấn), lên mức 5.504 USD /tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5 tăng tới 21,5% (69 US cent/pound) so với cuối năm ngoái, lên 390,15 US cent/pound.

Ngoài ra, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7 tăng 21,6% (68 US cent/pound), đạt 385,3 US cent/pound.