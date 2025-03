Trúng đậm giá cà phê, nông dân 'chia nhau' gần 2 tỷ USD sau 2 tháng

Giá bình quân xuất khẩu mặt hàng cà phê trong 2 tháng đầu năm đạt 5.561 USD/tấn, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ đó giúp ngành hàng này thu trên 1,7 tỷ USD.

ABIC dự báo nguồn cung cà phê toàn cầu tiếp tục thắt chặt sẽ giữ giá cà phê ở mức cao trong thời gian tới. Ảnh: Reuters.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhờ nguồn cung trong nước dồi dào khi vào vụ thu hoạch.

Cụ thể, theo số liệu báo cáo từ Cục Hải quan, trong tháng 2, Việt Nam xuất khẩu 169.800 tấn cà phê, đạt kim ngạch hơn 964 triệu USD , tăng 27% về lượng và 32% về giá trị so với tháng 1. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu mặt hàng nông sản này đã tăng 7%, trong khi giá trị tăng vọt 83%, phản ánh giá xuất khẩu cà phê tăng cao.

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng lượng cà phê Việt Nam xuất khẩu đạt 309.500 tấn, trị giá 1,72 tỷ USD . Dù giảm 22% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vẫn tăng 37%, nhờ giá cà phê duy trì ở mức cao.

Trong tháng 2, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 5.678 USD /tấn, tăng 4% so với tháng trước và cao hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 2 tháng đầu năm, giá bình quân xuất khẩu cà phê đạt 5.561 USD /tấn, tăng mạnh 76% so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường tiêu thụ cà phê Việt Nam trong tháng 2 có sự biến động đáng kể. Xuất khẩu sang các thị trường lớn như Đức, Mỹ, Nhật Bản và Nga đều tăng so với tháng 2 năm ngoái. Trong khi đó, lượng xuất khẩu sang Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan lại có xu hướng giảm.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong những ngày đầu tháng 3, giá cà phê thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao do hoạt động mua vào của các nhà đầu tư.

Lượng tồn kho trên các sàn giao dịch ICE giảm mạnh, trong đó tồn kho cà phê Arabica xuống mức thấp nhất trong 9 tháng.

Bên cạnh đó, nguồn cung từ 2 quốc gia sản xuất lớn là Brazil và Việt Nam cũng có những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường. Tại Brazil, nông dân hạn chế bán ra do đồng real mất giá, trong khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch, khiến nguồn cung chậm lại.

Mới đây, Hiệp hội Công nghiệp cà phê Brazil (ABIC) nhận định giá cà phê thế giới có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết đến cây cà phê tại Brazil trong suốt 4 năm qua.

Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới - dự kiến có vụ thu hoạch bắt đầu vào tháng 7 với sản lượng thấp nhất trong 3 vụ gần đây, chỉ còn khoảng 60 triệu bao (mỗi bao 60 kg), giảm hơn 4% so với vụ trước. Điều này có thể khiến nguồn cung cà phê toàn cầu tiếp tục thắt chặt, giữ giá cà phê ở mức cao trong thời gian tới.