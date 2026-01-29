Ghen với Barron Trump, thanh niên Nga bị kết tội hành hung

Một công dân Nga 22 tuổi tại Anh bị kết tội hành hung bạn gái sau khi thừa nhận ghen tuông vì mối quan hệ của cô với Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Barron Trump - con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Bị cáo Matvei Rumiantsev bị Tòa án Snaresbrook Crown ở phía đông London kết luận phạm tội hành hung gây thương tích trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 18/1/2025, đồng thời bị xác định có hành vi cản trở công lý. Phiên xét xử diễn ra ngày 28/1.

Hội đồng xét xử tuyên Rumiantsev trắng án đối với các cáo buộc hiếp dâm và bóp cổ bạn gái.

Trong phiên tòa trước đó, người bạn gái (không tiết lộ danh tính) khai rằng Rumiantsev nhiều lần hành hung và cưỡng hiếp cô, đồng thời khẳng định Barron Trump đã “cứu mạng” mình trong đêm xảy ra vụ việc.

Theo lời khai tại tòa, Barron Trump, khi đó 19 tuổi, đã gọi điện báo cảnh sát Anh vào rạng sáng 18/1/2025 sau khi chứng kiến cảnh bạn nữ bị hành hung thông qua cuộc gọi Facetime.

Trong email gửi cảnh sát, Barron cho biết hai người quen nhau qua mạng xã hội và kể lại việc nhìn thấy một người đàn ông cởi trần, tóc sẫm màu cầm điện thoại, trước khi màn hình hiện lên cảnh cô gái khóc lóc trong lúc bị đánh.

Về phía bị cáo, Rumiantsev thừa nhận đã xảy ra cãi vã với bạn gái vào đêm đó và cho biết nguyên nhân xuất phát từ sự ghen tuông đối với mối quan hệ giữa cô và Barron Trump. Theo lời Rumiantsev, hai người từng tranh cãi về vấn đề này từ năm 2024.

“Tôi nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy tổn thương khi cô ấy tìm đến Barron Trump để tâm sự,” Rumiantsev khai trước tòa.

“Tôi không kiểm soát cô ấy, nhưng tôi muốn cô ấy hiểu rằng nếu cô ấy không thoải mái khi thấy tôi nhắn tin với bạn gái cũ từ 10 năm trước, thì cô ấy cũng có thể hiểu cảm giác của tôi khi thấy cô ấy trò chuyện với người khác vào thời điểm đó”, anh ta cho biết thêm.

Bị cáo bác bỏ cáo buộc của công tố viên cho rằng anh ta cố tình trả lời cuộc gọi của Barron Trump vào tháng 1/2025 nhằm thể hiện quyền lực và kiểm soát bạn gái. Rumiantsev cũng cho rằng người phụ nữ đã có hành vi “thả thính” Barron.

Tòa án dự kiến sẽ tuyên án đối với Rumiantsev vào ngày 27/3 tới.