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Thể thao World Cup 2026

Ghế trống ở trận ra quân World Cup 2026 của tuyển Mỹ

  • Thứ bảy, 13/6/2026 11:10 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Giá vé tăng phi mã khiến nhiều trận World Cup 2026 không thể lấp đầy khán đài, bất chấp FIFA tuyên bố sức hút của giải đấu là chưa từng có.

Trận ra quân của tuyển Mỹ cũng không thể kín chỗ ngồi.

Sáng 13/6, trận ra quân của tuyển Mỹ gặp Paraguay tại sân SoFi (Los Angeles) có sức chứa khoảng 70.000 chỗ ngồi, song không lấp đầy khán giả. Theo The Independent, nhiều khoảng trống xuất hiện rõ ràng ở cả khán đài giữa và thấp, đặc biệt tại những khu vực có tầm nhìn đẹp nhất gần đường biên ngang giữa sân.

Nguyên nhân được cho là đến từ mức giá vé quá cao. Chỉ vài giờ trước khi bóng lăn, vé hạng 1 và hạng 2 vẫn được rao bán với giá từ 1.940 đến 2.735 USD. Trước đó, Tổng thống Mỹ, Donald Trump từng gây chú ý khi tuyên bố "sẽ không bỏ tiền" để mua những tấm vé có giá lên tới 4 chữ số cho trận Mỹ gặp Paraguay.

Không chỉ trận đấu của đội chủ nhà, nhiều cuộc đối đầu khác tại World Cup 2026 cũng chứng kiến lượng ghế trống đáng kể. Trận Hàn Quốc gặp CH Czech tại Guadalajara hay màn ra quân của Canada trước Bosnia & Herzegovina ở Toronto đều không kín khán giả.

Theo thống kê, chỉ có 29 trong tổng số 104 trận đấu bán hết vé trước ngày khai mạc. FIFA vẫn còn mở bán vé cho 75 trận đấu chỉ ít ngày trước khi giải khởi tranh, trái ngược với tuyên bố của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về sức hút "chưa từng có" của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhiều CĐV cho rằng họ bị đánh lừa về vị trí ghế ngồi, trong khi FIFA bị cáo buộc áp dụng chính sách giá linh hoạt theo nhu cầu, khiến giá vé của khoảng 90 trận đấu tăng trung bình 34%. Theo một số nguồn tin, World Cup 2026 có thể đắt đỏ gấp 5 lần kỳ World Cup gần nhất tại Qatar, trong bối cảnh FIFA đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên tới 13 tỷ USD.

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Minh Nghi

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