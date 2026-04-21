Geely Monjaro PHEV ra mắt, liệu có đến Việt Nam?

Geely Monjaro PHEV có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4,5 lít/100 km, cùng hiển thị kính lái HUD "khổng lồ" 25,6 inch.

Geely Monjaro, hay còn gọi là Xingyue L phiên bản i-HEV vừa được mở đặt hàng sớm tại quê nhà Trung Quốc. Đây là sản phẩm mới nhất của Geely được trang bị động cơ lai, được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu SUV chiến lược trong năm nay.

Điểm nhấn lớn nhất của Monjaro i-HEV nằm ở hệ thống plug-in hybrid "Intelligent Energy" thế hệ mới, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5TD 4 xy-lanh và motor điện. Tổng công suất đạt 308 mã lực, kết hợp cùng hộp số DHT 3 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,75 lít/100 km.

Bên trong khoang lái, Monjaro i-HEV được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại dựa trên kiến trúc điện tử GEEA 3.0.

Không gian nội thất của Geely Monjaro PHEV. Ảnh: CNC.

Ở khu vực táp lô là màn hình hiển thị kính lái (HUD) khổng lồ 25,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và cặp màn hình trung tâm 14,6 inch trải dài sang ghế phụ. Xe sử dụng chip Snapdragon 8155, đảm bảo các tác vụ giải trí và điều khiển. Hệ thống hỗ trợ cập nhật qua mạng (OTA) chỉ mất khoảng 5 phút.

Xe được bán với 3 phiên bản ở quê nhà là Lingyun, Xinghan và Wangshu, giá dao động 148.700-162.700 NDT, tương đương 19.600- 21.600 USD .

Tại Việt Nam, xe được bán với 2 phiên bản là xăng và hybrid. Trong đó mẫu xe chạy xăng được bán với giá 1,199- 1,149 tỷ đồng , bản hybrid có giá 1,099 tỷ đồng . Đây là đối thủ trực tiếp của Hyundai Santa Fe Hybrid và Kia Sorento HEV trong phân khúc SUV cỡ D.

Với thông tin về việc thành lập liên minh trạm sạc, nhiều khả năng Geely cũng sẽ mang thêm Monjaro PHEV về thị trường Việt trong thời gian tới.