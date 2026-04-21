Ngân sách 500 triệu đồng - mua ôtô điện nào cho phái nữ

Tầm tiền 500 triệu đồng cho phép tiếp cận nhiều mẫu xe điện với ngoại hình gọn gàng, nữ tính phù hợp khách hàng nữ.

Thị trường ôtô điện Việt Nam đang ngày càng mở rộng với nhiều dòng xe trải rộng ở đa dạng phân khúc, kiểu dáng khác nhau. Các mẫu xe với thiết kế gọn gàng, nữ tính cũng xuất hiện nhiều hơn, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho phái nữ.

Ở tầm giá 500 triệu đồng, dưới đây là một số lựa chọn ôtô điện phù hợp làm phương tiện di chuyển cho phái nữ.

Geely EX2 - 499 triệu đồng

Geely EX2 là "tân binh" trong phân khúc hatchback điện cỡ A, ra mắt cuối tháng 3 với 2 phiên bản, giá bán cao nhất 499 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.135 x 1.805 x 1.580 mm, chiều dài trục cơ sở 2.650 mm.

Mẫu xe điện đô thị của thương hiệu Geely sở hữu vẻ ngoài khá nữ tính, tạo thành từ nhiều đường nét bo tròn. Cụm đèn chiếu sáng chính có họa tiết khá ấn tượng, tăng độ nhận diện khi xe di chuyển trên đường.

Bên dưới nắp ca-pô, Geely EX2 cũng có thêm một khoang chứa đồ dung tích 70 lít, gia tăng không gian chở hàng.

Không gian bên trong khoang lái Geely EX2 khá đơn giản nhưng cũng không thiếu tính hiện đại. Điểm nhấn của khu vực này là màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 14,6 inch, cùng hệ thống đèn nội thất với họa tiết mô phỏng đường chân trời của một đô thị.

Mẫu xe điện đô thị Geely EX2 còn được trang bị các tính năng ADAS như cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng. Xe có thêm camera 540 độ, tính năng nhắc nhở khi xe trước khởi hành.

Geely EX2 sở hữu một motor điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, cho công suất tối đa 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 150 Nm kèm hệ dẫn động cầu sau. Gói pin dung lượng 44,1 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 395 km mỗi lần sạc đầy.

Thương hiệu Trung Quốc không chia sẻ chính xác thời gian sạc pin của Geely EX2, nhưng cho biết công suất sạc tối đa mà xe hỗ trợ là 70 kW.

Tại Việt Nam, người dùng Geely EX2 sẽ được hưởng lợi từ hệ thống trạm sạc mà Tasco Auto hợp tác cùng Esky để triển khai tại hệ thống showroom trên cả nước.

BYD Dolphin - giá ưu đãi 499 triệu đồng

BYD Dolphin vừa được giới thiệu phiên bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam. Xe có giá 569 triệu đồng, tuy nhiên 1.000 khách hàng đầu tiên sẽ được mua Dolphin mới với giá ưu đãi 499 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của mẫu hatchback điện cỡ B lần lượt 4.290 x 1.770 x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm.

Ngoại hình của BYD Dolphin không có quá nhiều điểm khác biệt so với bản tiền nhiệm. Khoang lái của xe vẫn có màn hình giải trí cảm ứng trung tâm kích thước 12,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống điều hòa của xe là loại tự động, tích hợp chức năng lọc bụi mịn PM2.5.

Nâng cấp đáng chú ý nhất của BYD Dolphin mới là gói pin dung lượng 50,25 kWh, cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 435 km mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.

Khi sử dụng sạc nhanh DC công suất tối đa 60 kW, BYD Dolphin cần khoảng 30 phút để nạp lại 20-80% dung lượng pin, hoặc khoảng 40 phút để nạp đầy từ mức dung lượng 20%.

Ở bản nâng cấp vừa ra mắt thị trường Việt Nam, BYD Dolphin trang bị 6 túi khí, kèm theo gói an toàn chủ động và bị động.

VinFast VF 3 - 315 triệu đồng

VinFast VF 3 là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ đang bán chạy hàng đầu tại Việt Nam. Kích thước gọn gàng phù hợp nhu cầu sử dụng đa dạng, giá bán rẻ 315 triệu đồng cùng nền tảng từ mạng lưới sạc công cộng trải rộng là những nguyên nhân giúp VinFast VF 3 thường xuyên nằm trong nhóm sở hữu doanh số cao nhất thị trường xe Việt.

VinFast VF 3 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.190 x 1.679 x 1.652 mm, chiều dài cơ sở 2.075 mm. Là một mẫu xe gọn gàng nhưng VF 3 vẫn có thể bố trí 2 hàng ghế cho tối đa 4 người ngồi bên trong cabin.

Nội thất xe có một màn hình trung tâm kích thước 10 inch. Phiên bản Plus giá 315 triệu đồng có tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, thêm ốp la-zăng, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện cùng với camera lùi.

VinFast VF 3 tiếp tục được trang bị motor điện mạnh 43 mã lực, cung cấp mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Gói pin LFP dung lượng 18,64 kWh cho phép VF 3 vận hành trên quãng đường tối đa 215 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.

VinFast VF 3 có hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp lại 10-70% dung lượng pin trong khoảng 36 phút.

Khách hàng sử dụng VF 3 nói riêng và ôtô điện thương hiệu VinFast nói chung đang được sạc miễn phí tại hệ thống trạm sạc V-GREEN. Chương trình này đang diễn ra và sẽ kéo dài cho đến hết tháng 2/2029.

Bestune Xiaoma - 199 triệu đồng

Nằm chung phân khúc VinFast VF 3, xe điện đô thị cỡ nhỏ Bestune Xiaoma là cái tên có phần "lạ" với khách Việt. Dù khá hiếm gặp trên đường, Bestune Xiaoma dễ gây ấn tượng nhờ ngoại hình gọn gàng, nữ tính với thiết kế gồm nhiều đường nét bo tròn.

Tương tự VF 3, Bestune Xiaoma chỉ có 2 cửa, nhưng khoang cabin trang bị 2 hàng ghế cho tối đa 4 người ngồi.

Motor điện của mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ mạnh 20 kW, sản sinh mô-men xoắn tối đa 85 Nm. Gói pin dung lượng 13,9 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 170 km/lần sạc đầy.

So với những cái tên kể trên, Bestune Xiaoma là lựa chọn xe điện rẻ nhất, nhưng lại sở hữu rào cản lớn nhất về giá trị thương hiệu, độ phủ sóng của đại lý... Kích thước gọn gàng và phạm vi hoạt động khiêm tốn đưa Bestune Xiaoma trở thành mẫu xe phù hợp nhất cho nhu cầu di chuyển đô thị hoặc quãng ngắn.