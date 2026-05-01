Geely Monjaro hybrid ở quê nhà, cùng khung gầm Volvo XC40

Geely Monjaro hybrid mới tiếp tục được phát triển trên nền tảng khung gầm CMA, tương tự mẫu SUV Volvo XC40.

Trong bối cảnh các khoản trợ cấp cho xe điện (BEV) và xe hybrid cắm điện (PHEV) đang dần bị cắt giảm tại Trung Quốc, Geely đã nhanh chóng tung ra Monjaro i-HEV, phiên bản hybrid tự sạc (HEV) truyền thống.

Geely Monjaro hybrid được phát triển trên nền tảng khung gầm CMA chung với Volvo XC40. Ở đầu xe, Monjaro i-HEV vẫn giữ lưới tản nhiệt nan dọc kiểu "thác đổ" mạ chrome đặc trưng. Riêng bản hybrid được bổ sung màu sơn bạc độc quyền và bộ mâm khí động học giúp giảm sức cản gió.

Bên trong cabin, xe được thiết kế theo phong cách hiện đại với 3 màn hình trải dài trên bảng táp-lô (hai màn hình 14,6 inch và một màn LCD 12,3 inch). Ngoài ra, xe còn có màn hình hiển thị kính lái HUD lên tới 25,6 inch.

Nội thất Geely Monjaro ấn tượng với 3 màn hình cỡ lớn. Ảnh: Geely.

Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành mà không làm thay đổi thói quen sử dụng của người dùng.

Khác với các dòng hybrid thông thường, Geely trang bị cho Monjaro i-HEV công nghệ mới với hiệu suất nhiệt lên đến 48,4%.

Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, kết hợp với motor điện công suất 161 mã lực, mang đến tổng cổng suất 308 mã lực. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,3 giây, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,75 lít/100 km theo chuẩn WLTC.

Xe có bán với giá khoảng 145.700-159.700 NDT, tương đương khoảng 21.010- 23.355 USD . Tại Việt Nam, Geely Monjaro hybrid cũng được mở bán với giá 1,199 tỷ đồng . Xe cũng được với với tùy chọn chạy xăng với giá 1,049 tỷ đồng . Xe được đứng cùng phân khúc với Kia Sorento HEV hay Hyundai Santa Fe Hybrid tại Việt Nam.