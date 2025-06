Garnacho có giá rẻ bèo

Theo truyền thông Anh, Amorim thẳng thừng nói với Garnacho về việc "nên cầu nguyện để tìm được đội bóng mới" trong cuộc họp nội bộ. Thái độ lạnh lùng từ Amorim làm tổn thương lòng tự trọng của Garnacho, đồng thời khiến MU mất thế trên bàn đàm phán. Nhiều đội bóng bắt đầu ép giá, trong khi "Quỷ đỏ" nóng lòng đẩy nhanh tiến trình thanh lọc lực lượng.

Từng được định giá tới 70 triệu bảng, nhưng giờ đây các lời đề nghị cho Garnacho chỉ dao động quanh mốc 45–50 triệu bảng. CLB chủ sân Old Trafford không muốn giữ cầu thủ trẻ thêm mùa nữa, nên buộc phải chấp nhận mức giá thấp hơn 20 triệu bảng so với kỳ vọng.

Nhiều nguồn tin xác nhận Garnacho chắc chắn rời MU. "Từng được xem là viên ngọc quý” của MU, nhưng cánh cửa ở Old Trafford đã khép lại với Garnacho", The Athletic khẳng định.

Garnacho có mùa giải 2024/25 không tồi với 21 lần in dấu giày vào bàn thắng. Dẫu vậy, mối quan hệ giữa anh và Amorim xấu đi thấy rõ sau khi bị loại khỏi đội hình xuất phát ở trận chung kết Europa League mùa này.

Napoli từng tiếp cận Garnacho vào tháng 1/2025, nhưng khúc mắc về lương bổng khiến thương vụ đổ bể. Giờ đây, khi MU bước vào công cuộc tái thiết, Garnacho sẽ là một trong những cái tên đầu tiên rời đi.

Song song với việc thanh lọc đội hình, MU chiêu mộ thành công Matheus Cunha từ Wolves với giá 2,5 triệu bảng và tiếp tục theo đuổi Bryan Mbeumo của Brentford. Đội bóng cũng đang tìm kiếm thêm một tiền vệ, một trung phong và có thể thay cả thủ môn Andre Onana.

