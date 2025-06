Garnacho bị chỉ trích

Foster phát biểu thẳng thắn: "Tôi muốn những cầu thủ chăm chỉ, thật thà, luôn chơi vì tập thể. Nhưng tôi không cảm nhận được điều đó từ Garnacho. Nhìn cậu ta ngồi thừ trên sân sau trận chung kết, không hề động viên đồng đội, không chung tay gượng dậy tinh thần, tôi thấy sự khác biệt quá rõ".

Không dừng lại ở đó, Foster còn so sánh: "Hãy nhìn Brennan Johnson bên phía Tottenham. Sau trận chung kết, tóc tai bù xù như ba tháng chưa cắt, nhưng phát biểu cực kỳ khiêm tốn và truyền cảm hứng. Còn Garnacho? Vừa cắt tóc, nhuộm vàng sáng bóng trước trận, nhưng lại ngồi thẫn thờ một mình sau tiếng còi mãn cuộc, chẳng thèm đứng lên cùng đồng đội".

"Tôi nghĩ với Manchester United lúc này, tốt nhất là để cậu ấy ra đi", Foster kết luận.

Garnacho ghi 26 bàn sau 144 trận cho MU kể từ khi gia nhập CLB vào năm 2020. Từng được kỳ vọng là "tương lai của đội bóng", nhưng hiện tại, anh đối mặt với nguy cơ bị tống khứ khỏi Old Trafford sau khi Amorim yêu cầu cầu thủ người Argentina tìm bến đỗ mới.

Thông tin Garnacho không còn nằm trong kế hoạch của Amorim càng có cơ sở khi MU chi 62,5 triệu bảng để mua Matheus Cunha từ Wolves, và nhiều khả năng sẽ hoàn tất thương vụ Bryan Mbeumo từ Brentford trong tháng này. Trong khi đó, Chelsea và Napoli được cho là theo sát diễn biến để giải cứu Garnacho khỏi Old Trafford.

Garnacho cũng tranh cãi với cổ động viên sau chuyến du đấu thảm họa ở châu Á, cho thấy dấu hiệu bất mãn từ cả hai phía. Từ thần đồng được tung hô, giờ đây, tương lai cầu thủ 20 tuổi tại MU đứng trước ngã rẽ lớn, mà có lẽ, khả năng ra đi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

