Amorim gạch tên Garnacho

Theo The Guardian, Daily Mail, cầu thủ chạy cánh người Argentina không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim kể từ sau thất bại ở chung kết Europa League.

Mối quan hệ giữa Garnacho và Amorim được cho là đã rạn nứt nghiêm trọng. Sau trận thua Tottenham, cầu thủ trẻ người Argentina liên tục có những phát biểu mập mờ, trong khi người đại diện kiêm anh trai cầu thủ công khai chỉ trích ban huấn luyện trên mạng xã hội.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Garnacho bị loại khỏi danh sách thi đấu trong trận cuối cùng của mùa giải gặp Aston Villa thuộc vòng 38 Premier League. Theo tiết lộ, Amorim thậm chí nói thẳng trong phòng thay đồ: “Tốt hơn hết là cậu nên cầu nguyện để tìm được đội bóng mới”.

Ở tuổi 20, Garnacho vẫn được đánh giá là tài năng giàu triển vọng. Mặc dù phong độ chưa thực sự ổn định, anh vẫn là một trong những cái tên thi đấu nổi bật nhất của Man United mùa này.

Chính vì vậy, nhiều đội bóng lớn nhanh chóng vào cuộc. Chelsea và Napoli - hai đại diện sẽ tham dự Champions League mùa tới - đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Garnacho.

Ngoài ra, Aston Villa cũng bày tỏ sự quan tâm, trong khi Bayer Leverkusen vừa trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách theo đuổi tài năng Nam Mỹ. Tân HLV Erik ten Hag - người từng có thời gian làm việc cùng Garnacho tại Old Trafford - xem anh là phương án thay thế nếu Florian Wirtz ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè.

Dù không còn được Amorim trọng dụng, Garnacho vẫn là tài sản có giá trên thị trường chuyển nhượng. Manchester United được cho là sẽ không để anh ra đi với mức giá rẻ, trong bối cảnh có nhiều đội bóng cạnh tranh.

Với tiềm năng sẵn có và sự quan tâm ngày càng lớn từ các ông lớn châu Âu, thương vụ Garnacho hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nóng đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng hè 2025.

