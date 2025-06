CĐV MU bức xúc trước mức giá bán Garnacho

Theo The Athletic, MU sẽ giảm giá bán Alejandro Garnacho xuống chỉ còn 40 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè. Tiền vệ cánh 20 tuổi bị loại khỏi đội hình ở trận thắng Aston Villa 2-0 ngày cuối mùa Premier League sau khi phàn nàn vì ngồi dự bị ở chung kết Europa League.

HLV Ruben Amorim thông báo Garnacho có thể tìm bến đỗ mới. Hiện tại, Napoli và Chelsea tỏ ra hứng thú với Garnacho. Tuy nhiên, người hâm mộ Man Utd bày tỏ sự bất bình về mức giá quá thấp dành cho tài năng đầy tiềm năng này.

“Bán Garnacho 40 triệu bảng thì cả thế giới sẽ cười vào mặt MU", "Jhon Duran 65 triệu bảng, Nico Gonzalez 50 triệu bảng, Moussa Diaby 50 triệu bảng… Garnacho 20 tuổi, ghi rất nhiều bàn, kiến tạo hai mùa qua, hợp đồng đến 2028, giá 40 triệu bảng là quá thấp", "MU là trò cười"... là phản ứng chung của CĐV MU.

Mới đây, Garnacho còn vướng sự cố tranh cãi với CĐV trong chuyến du đấu châu Á, làm dấy lên tương lai bất ổn tại Old Trafford. Amad Diallo hy vọng Garnacho sẽ ở lại mùa tới, nhưng với việc MU giảm giá bán, thương vụ chuyển nhượng dễ xảy ra.

Việc bán Garnacho không chỉ giải quyết những rạn nứt nội bộ mà còn có thể mang về khoản tiền đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh "Quỷ đỏ" không giành được vé dự Champions League và cần tái đầu tư lực lượng.

