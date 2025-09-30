Gặp nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không'

"Những động tác nhỏ thôi cũng đẩy tôi đến cảm xúc sợ hãi tột độ. Đến giờ nghĩ lại, cảnh đóng với anh Thái Hòa vẫn làm cho tôi ám ảnh nhất", Trâm Anh chia sẻ.

Tử chiến trên không đã vượt qua mốc doanh thu 170 tỷ đồng . Vai diễn Nhàn do Trâm Anh đảm nhận cũng nhận được những lời khen ngợi.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Trâm Anh bật khóc khi nhớ lại quãng thời gian kinh khủng, mà theo cô kể là liên tục bị công kích, thậm chí chỉ trích.

Những giọt nước mắt tủi thân nhưng cũng hạnh phúc. Theo như Trâm Anh lý giải, thành tích của Tử chiến trên không như “quả ngọt” đầu tiên cô được hưởng sau thời gian dài cố gắng nhưng ít người biết tới.

Ám ảnh vì cảnh diễn với Thái Hòa

- Để có vai Nhàn đang được khán giả đón nhận như hiện tại, chị đã trải qua những gì?

- Tôi nhớ khi đi casting, mọi người bảo đây là phim không tặc, tôi mới thấy sao nghe lạ quá. Tôi cũng chưa bao giờ có vai hành động nên quyết định đi tìm hiểu về bối cảnh câu chuyện. Đọc xong tôi nổi da gà. Tôi lại thuộc kiểu diễn viên đọc được vai diễn nào cho mình cảm xúc thì nhất định nhận vai đó.

Do đó, tôi bày tỏ với anh Hàm Trần khao khát được đóng vai này. Phim do anh Hàm Trần thực hiện, lại có anh Thái Hòa và Kaity Nguyễn tham gia. 3 cái tên đó là quá đủ lý do để tôi muốn vào phim này rồi.

Trùng hợp hơn nữa là một tuần trước khi casting, tôi cắt tóc ngắn. Một trong 2 nhân vật tiếp viên cũng để tóc ngắn. Mọi thứ như cái duyên vậy.

- Chị gặp khó khăn như thế nào khi đóng cảnh nữ tiếp viên bị không tặc tra tấn?

- Tôi may mắn có bạn diễn là anh Hòa. Anh rất giỏi đẩy cảm xúc và nâng bạn diễn. Khi quay, ánh mắt anh dữ dội và ghê lắm, nhìn là thấy hai chữ không tặc trên trán. Cảnh anh kề dao hay những động tác nhỏ thôi cũng đẩy tôi đến cảm xúc sợ hãi tột độ. Đến giờ nghĩ lại, những cảnh đóng với anh Hòa vẫn làm cho tôi sợ và ám ảnh nhất.

Trong quá trình tập luyện, dao chúng tôi cầm là đồ giả nhưng khi phần lưỡi thụt vô cán đâm vào tay cũng rất đau. Có những cảnh làm tôi bị thương, đau lắm. Nhưng không thể trách bạn diễn của mình được. Tại ai cũng diễn với 100% năng lượng, kiểu “hết ga hết số”, nên chuyện lỡ tay làm bạn diễn bị đau rất bình thường.

Tôi đóng xong, đi ra đường còn khiến người ta tưởng tôi vừa bị bạo hành vì thân thể bầm dập. Anh Hòa thậm chí từng hỏi tôi: “Chết rồi, anh có làm em đau lắm không, để anh giảm bớt lực”. Tôi nói: “Không sao, anh cứ giữ lực như vậy đi”.

Có thế tôi mới đủ cảm xúc thật để diễn. Bầm dập chút thôi nhưng việc chúng tôi bị đau không là gì so với các anh. Có người bị táng cái báng súng vô đầu, rồi trật khớp vai… Hơn hết, không có nhà sản xuất nào trả tiền để tôi than thở. Chúng tôi được trả tiền để diễn xuất mà, nên sơ suất xảy ra trong quá trình quay, chúng tôi phải chấp nhận.

Ở đây, tôi cũng không thể nói là hy sinh vì vai diễn được. Nếu hy sinh là phải không nhận cát-xê cơ, còn đây tôi vẫn có lương từ việc đóng phim mà. Trong hợp đồng cũng quy định rất rõ ràng.

Về tâm lý, tôi không chuẩn bị quá nhiều trước khi bước vào ghi hình. Vì các tình huống diễn ra trong phim là bất ngờ. Tôi cố gắng để bản thân tự nhiên, không mang tâm lý đã chuẩn bị sẵn trước quá nhiều khi bước vào set quay. Vì khi đó, mình sẽ đánh mất sự ngạc nhiên của nhân vật. Phản ứng của nhân vật trên phim cũng là phản ứng thật của tôi.

Vai Nhàn do Trâm Anh đảm nhận được khán giả phản hồi tích cực.

- Làm việc chung với diễn viên nhiều kinh nghiệm như Thái Hòa, chị có áp lực?

- Tôi làm việc với anh Hòa nhiều lắm, đây đã là lần thứ 3 rồi. Tôi quá may mắn khi được làm việc với anh ấy tận 3 lần.

Anh Hòa không bao giờ gây áp lực lên mọi người, anh rất thích nâng các bạn diễn viên mới. Tôi hỏi anh: “Em có gì chưa được, anh chỉ cho em với”. Anh bảo: “Không, anh thấy em diễn ổn mà. Em diễn tự nhiên, cứ vậy mà phát huy”. Tức là anh tạo động lực, khích lệ cho diễn viên mới chứ không hề gây khó dễ, áp lực.

Anh không phải người hay đi chỉ dạy người khác. Nếu tôi cần học hỏi, cứ quan sát, theo dõi cách anh nhập tâm vào nhân vật, để tự mình tìm ra cách kết nối với nhân vật của mình.

Anh Hòa và chị Thu Trang là 2 người tôi học hỏi được rất nhiều về việc diễn xuất. Nhưng tôi cũng phải chịu khó quan sát, chứ không phải ngồi đợi các đàn anh, đàn chị tới chỉ và sửa từng chút.

- Sau vai này, chị có muốn hướng tới hình tượng đả nữ?

- Tôi là nữ nhưng toàn bị đả không à, bị đánh cho bầm dập, tan tác, không ngóc đầu lên được chứ chưa thấy đả nữ ở đâu.

Thực ra, tôi thích hình tượng đả nữ lắm, cũng muốn có một vai thật ngầu. Ở ngoài, mọi người hay bảo tôi nhìn mong manh lắm, lại như ốm đói nữa nên chắc không hợp vai hành động đâu. Nhưng chính vì như vậy tôi lại càng muốn thử thách mình hơn. Tôi cũng muốn có một vai cổ trang, thơ thơ một chút, chứ trước đó toàn là vai tiểu tam thôi.

Tôi không thích bó buộc bản thân trong một dạng vai, thậm chí phải làm xấu mình để vào những vai chợ búa tôi cũng chấp nhận.

- Trâm Anh có tiếc nuối khi cảnh tình cảm của chị với Ma Ran Đô khá thú vị nhưng lại ít thời lượng?

- Tôi nghĩ đó là ý đồ của anh Hàm Trần. Mọi thứ vừa vặn. Chỉ là những chi tiết nho nhỏ thôi nhưng mang lại cảm giác dễ thương, dễ chịu cho người xem. Nhiều quá chưa chắc đã tốt.

Tuyến thể hiện tình cảm và cặp đôi chính lại là của Kaity với Ngọc Vàng. Còn tuyến của tôi và Ma Ran Đô chỉ thoáng qua, kiểu đùa giỡn vậy thôi, thêm màu đáng yêu chút xíu cho câu chuyện.

'Có giai đoạn tôi bị công kích, mắng chửi'

- Đã tham gia diễn xuất hơn 4 năm nhưng chị vẫn là gương mặt mờ nhạt. Chị nghĩ sao nếu người ta nói chị may mắn nhờ bộ phim này mới nổi tiếng?

- Tôi luôn đặt bản thân trong tâm thế bình thản. Công việc của tôi luôn phải đối mặt với ý kiến khen chê trái chiều. Nếu ý kiến chê tôi thấy đúng, tôi sẽ lắng nghe để cải thiện.

Tôi cũng từng có giai đoạn bị mọi người tấn công và hoàn toàn hiểu cảm giác đó. Tôi chỉ biết là sẽ phải cố gắng cải thiện cho tốt hơn. Nhưng năm gần đây mọi người để ý sẽ thấy tôi ít xuất hiện hơn, lui về phía sau để trau dồi kỹ năng diễn xuất.

Tôi là diễn viên tay ngang. Xuất phát điểm của tôi là người mẫu, bước ra từ chương trình The Face. Sau đó tôi được chị Minh Hằng gợi ý làm diễn viên. Sau đó tôi có vai diễn đầu tiên trong phim của chị Hằng và trau dồi diễn xuất qua lớp học của chị Kathy Uyên.

Đa số những gì tôi học được là nhờ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, mỗi người cho tôi một lời khuyên để cái thiện, chỉnh sửa từng chút chứ tôi diễn bản năng lắm.

- Vì sao chị bị tấn công?

- Nó là câu chuyện rất vô tình thôi. Thời điểm đó, ở sự việc của Trương Thế Vinh và Thúy Ngân, tôi bị nghi ngờ là chen chân vào mối quan hệ giữa hai anh chị. Trong Cây táo nở hoa, tôi có tuyến tình cảm với anh Song Luân và bạn Minh Trang. Mọi người chửi tôi là "tiểu tam" từ trong phim tới ngoài đời.

Đó gần như bộ phim đầu tiên tôi đảm nhận một nhân vật có diễn biến tâm lý rõ ràng. Ban đầu, tôi rất vui vì được mọi người chú ý nhưng sau đó có nhiều ý kiến trái chiều và scandal ngoài ý muốn.

Tôi không muốn trong sự nghiệp của mình có những ồn ào như vậy. Tôi không muốn khi tìm kiếm thông tin, khán giả toàn thấy tôi được ghép cặp với người này, người kia để nổi tiếng rồi nói tôi không biết diễn, chẳng làm được gì cho đời. Tôi không muốn những bước đi đầu đời xảy ra những chuyện như vậy nhưng xui quá nó lại xảy ra.

Chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng Trâm Anh đã thể hiện tròn trịa vai Nhàn.

- Chị làm thế nào để vượt qua giai đoạn đó?

- Rất khó khăn để tôi vượt qua. Thời điểm đó tôi cũng mới lớn, không chịu được áp lực khi mỗi ngày người ta cứ tấn công, nhắn tin chửi bới tôi. Họ thậm chí chửi bới “cha mẹ không biết dạy để con làm tiểu tam”. Nhưng thật ra đó chỉ là chuyện trong phim. Tôi mở một shop quần áo nhỏ, họ cũng vào đó chửi. Có những đêm nằm mơ, tôi cũng thấy người ta chửi mình nữa.

Tôi tâm lý yếu lắm. Khi đi thi The Face, tôi cũng bị chê nhạt nhòa nhưng điều đó tôi vẫn chấp nhận được. Lần này, họ chửi bới kinh khủng quá. Mà cứ ai đụng đến gia đình là tôi cay cú lắm. Trong khi đó, từ xưa đến giờ gia đình tôi rất gia giáo. Cha mẹ cho tôi đi học đại học đâu phải để người ta chửi tôi như vậy đâu.

Sau đó, một người bạn nói với tôi: “Anh cho em 2 lựa chọn, một là bỏ mặc để tiếp tục công việc, hai là cứ canh cánh với sự dày vò này suốt cuộc đời". Sau 3 ngày suy nghĩ, tôi thấy không ổn, mình không thể để cuộc đời bị ảnh hưởng bởi những lời nói không đúng sự thật như vậy được.

Sau đó, tôi cứ để mọi thứ trôi qua. Đến hiện tại, mọi người cũng hiểu và yêu quý tôi hơn. Do đó, tôi nhận ra mình cứ làm đúng và nỗ lực hết mình thì sẽ nhận được thành quả.

- Tâm lý yếu đuối như thế có khiến chị gặp hạn chế, bất lợi khi hoạt động trong môi trường giải trí rất nhiều cạnh tranh và áp lực dư luận?

- Đó là hạn chế rất lớn. Nhưng nó thuộc về tính cách rồi đâu có thể thay đổi được, nên trước đây tôi rất hạn chế dùng mạng xã hội. Mỗi sự việc xảy ra, không biết nó sẽ tạo ra hiệu quả hay hậu quả ra sao, nhưng tôi thường có xu hướng tránh đi. Tôi cũng biết nghệ sĩ không nên như vậy nhưng tôi chỉ muốn được chú ý bằng sản phẩm.

Sự nổi tiếng cũng phụ thuộc vào khả năng của mỗi người, vì tôi làm chưa tốt nên tới thời điểm này khán giả vẫn tìm kiếm tôi là ai, làm được những gì. Tôi nghĩ thôi mình cứ đi chậm mà chắc để nó đúng với tính cách của tôi nhất. Tôi cũng không muốn giành giật cơ hội hay có những câu chuyện đời tư để mọi người bàn tán.

- Cùng đảm nhận vai tiếp viên hàng không với ngôi sao phòng vé Kaity Nguyễn, từ đầu chị có lo lắng bị lép vế?

- Tôi đã lép rồi từ đầu rồi. Tôi rất biết trước biết sau và khả năng của bản thân tới đâu. Tôi cũng hiểu rõ ràng mình đang đứng ở đâu. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được kết hợp với anh Thái Hòa và Kaity Nguyễn trong dự án lần này. Nên việc lép vế, tôi thấy rất bình thường.

- Còn về diễn xuất thì sao?

- Về cảm xúc, diễn xuất, tôi không áp lực nhiều, bởi cứ nghĩ đến việc bị lép vế sẽ khiến bản thân giảm đi công lực và khả năng rất nhiều. Tôi cứ tập trung 100% khả năng, còn khán giả sẽ thấy rõ nhất và đánh giá.

Trâm Anh bước vào giới giải trí thông qua cuộc thi The Face.

- So với vai diễn trước, chị đã nỗ lực cải thiện. Tuy nhiên, hành trình tâm lý của Nhàn được xây dựng chưa đủ hấp dẫn để xứng tầm với vai trò nhân vật thứ chính. Chị chia sẻ sao?

- Thật ra khi quay, mọi người cũng quay hành trình tâm lý khá đầy đủ nhưng khi dựng, ê-kíp cũng phải cân đo đong đếm. Tôi không phải người quyết định cuối cùng nên chỉ muốn làm tốt nhất có thể thôi. Phần cắt dựng ra sao, yếu tố thương mại thế nào là thuộc về đạo diễn chứ không nằm trong khả năng của tôi. Hơn nữa có quá nhiều nhân vật nên mọi người cũng phải tính toán để mọi thứ hợp lý. Tôi không thể nào đòi hỏi nhân vật của mình phải thế này thế kia, mà đạo diễn nói sao mình nghe vậy.

- Tức chị là người sẽ nghe hoàn toàn theo lời của đạo diễn?

- Cũng nhiều lần tôi trao đổi, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là đạo diễn. Tôi đâu có thể gồng lên với đạo diễn là: “Em không làm” được. Hơn nữa, tôi bước vào bộ phim là anh Hàm Trần và tin tưởng anh ấy. Ngoài ra, tôi nghĩ một người diễn viên tốt trước hết phải đảm bảo mong đợi của đạo diễn nữa.