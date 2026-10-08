Gần 80% chung cư mới tại Hà Nội là hàng cao cấp, siêu sang

Nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội đang nghiêng mạnh về phân khúc cao cấp và siêu sang, trong khi căn hộ bình dân gần như vắng bóng trên thị trường sơ cấp.

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đánh giá thanh khoản trên thị trường căn hộ giảm và dòng tiền có xu hướng tập trung hơn vào những sản phẩm có giá phù hợp. Ảnh: Đinh Hà.

Theo báo cáo mới công bố của Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, chung cư thương mại tiếp tục là phân khúc chủ đạo dẫn dắt nguồn cung mới của thị trường bất động sản Thủ đô.

Căn hộ chiếm khoảng 70% tổng nguồn cung mở bán mới và 73% tổng lượng giao dịch. Tuy nhiên, cơ cấu sản phẩm đang có sự lệch pha rõ rệt.

Cụ thể, nhóm căn hộ cao cấp có giá khoảng 50-80 triệu đồng/m2 và nhóm sang trọng, siêu sang trên 80 triệu đồng/m2 chiếm tới 78% nguồn cung chung cư thương mại mới trong nửa đầu năm.

Ở chiều ngược lại, căn hộ bình dân có giá dưới 25 triệu đồng/m2 gần như vắng bóng trên thị trường sơ cấp.

Báo cáo của Ban Đô thị cũng lưu ý việc thống kê giá và lượng giao dịch thực tế trên thị trường chung cư còn gặp khó khăn. Hoạt động mua bán diễn ra qua nhiều kênh, từ chủ đầu tư, sàn giao dịch đến nhà đầu tư thứ cấp, trong khi người mua có thể giao dịch trực tiếp, góp vốn hoặc mua đi bán lại nhiều lần.

Diễn biến tại Hà Nội phù hợp với xu hướng chung của thị trường căn hộ cả nước. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quý II ghi nhận khoảng 25.500 căn hộ mở bán mới. Trong đó, phân khúc hạng sang và siêu sang từ 80 triệu đồng/m2 chiếm 45%, cao cấp từ 50-80 triệu đồng/m2 chiếm 37%, còn trung cấp chiếm 18%. Căn hộ bình dân dưới 25 triệu đồng/m2 tiếp tục vắng bóng trên thị trường sơ cấp.

Tại Hà Nội, mặt bằng giá căn hộ sơ cấp cũng đang ở mức cao. VARS ước tính giá căn hộ sơ cấp tại Thủ đô trong quý II khoảng 123 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, CBRE ghi nhận Hà Nội có khoảng 16.600 căn hộ mở bán mới trong 6 tháng đầu năm, cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2020. Tuy nhiên, đây cũng là quý thứ hai liên tiếp thị trường không có dự án mới mở bán dưới 60 triệu đồng/m2.

Theo CBRE, giá bán sơ cấp bình quân căn hộ Hà Nội cuối quý II đạt khoảng 95 triệu đồng/m2, chưa gồm VAT, phí bảo trì và trước chiết khấu, tăng 12% so với quý trước và 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đánh giá thị trường năm 2026 có diễn biến trầm lắng hơn so với giai đoạn 2024-2025. Thanh khoản giảm và dòng tiền có xu hướng tập trung hơn vào những sản phẩm có giá phù hợp, trong đó có nhà ở xã hội.

Trong khi đó, các sản phẩm đất nền mang tính đầu cơ, mua theo kỳ vọng quy hoạch hoặc tại những dự án chưa hình thành cộng đồng cư dân được đánh giá là gặp khó khăn về thanh khoản.

Về nhà ở xã hội, Hà Nội cho biết từ đầu năm đến nay đã khởi công 33 dự án với quy mô khoảng 30.000 căn. Thành phố dự kiến năm 2027 có thêm khoảng 27 dự án với tổng số 28.696 căn nhà ở xã hội.