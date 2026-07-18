Giá căn hộ Hà Nội đắt hơn TP.HCM gần 20 triệu/m2

Theo One Mount Group, trong quý II, giá bình quân căn hộ sơ cấp tại khu vực trung tâm Hà Nội đạt khoảng 121 triệu/m2, trong khi tại trung tâm TP.HCM chỉ là 103 triệu đồng/m2.

Giá bình quân căn hộ sơ cấp tại khu vực trung tâm Hà Nội đạt khoảng 121 triệu đồng/m2 trong quý II, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: TN.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, nguồn cung căn hộ sơ cấp trong quý II/2026 tiếp tục duy trì ở mức cao tại cả Hà Nội và TP.HCM, song cơ cấu nguồn cung giữa hai thị trường có sự phân hóa rõ rệt.

Nguồn cung tăng mạnh ở cả Hà Nội và TP.HCM

Dữ liệu của One Mount Group cho thấy tại Hà Nội (bao gồm cả khu vực Văn Giang, Hưng Yên), nguồn cung mới đạt khoảng 9.300 căn, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phân khúc cao cấp chiếm 69%.

Nguồn cung mới tập trung chủ yếu tại khu tây (41%) với 7 dự án mở mới, trong đó hơn một nửa dự án nằm trên tuyến Vành đai 3.5. Khu nội thành chiếm 22% nguồn cung mới, chủ yếu đến từ dự án Hanoi Seasons Garden của Masterise Homes, trong khi khu vực Văn Giang (Hưng Yên) đóng góp 18%.

Theo One Mount Group, giá căn hộ sơ cấp tại khu vực trung tâm Hà Nội trong quý II đạt khoảng 121 triệu đồng/m2, đi ngang so với quý trước nhưng tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh mặt bằng giá duy trì ở mức cao khi nguồn cung chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang.

Trong khi đó, khu vực Văn Giang (Hưng Yên) giữ mức giá khoảng 67 triệu đồng/m2, thấp hơn khoảng 45% so với trung tâm Hà Nội, tiếp tục là khu vực có giá dễ tiếp cận hơn đối với người mua ở thực và nhà đầu tư.

Trong khi đó, thị trường TP.HCM (bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) ghi nhận khoảng 11.100 căn hộ mở mới trong quý II, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu thuộc phân khúc trung cấp (54%) và cao cấp (38%).

Nhiều dự án căn hộ tại Bình Dương đang được mở bán và đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bình Dương tiếp tục dẫn dắt nguồn cung mới khi chiếm 66% tổng nguồn cung toàn thị trường, với nhiều dự án quy mô trên 1.000 căn và sự tham gia của một số chủ đầu tư nước ngoài cùng các sản phẩm có chất lượng hoàn thiện cao hơn.

Trong khi đó, nguồn cung tại trung tâm TP.HCM được bổ sung từ một số dự án tái khởi động, trong đó TP Thủ Đức (cũ) chiếm khoảng 66% nguồn cung khu vực trung tâm. Khác với Bình Dương, thị trường trung tâm vẫn do các chủ đầu tư trong nước dẫn dắt, với Mường Thanh và Masterise Homes nắm hơn 50% thị phần.

Về giá bán, One Mount Group cho biết giá căn hộ sơ cấp tại trung tâm TP.HCM duy trì khoảng 103 triệu đồng/m2 trong quý II, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Bình Dương đạt khoảng 60 triệu/m2, tăng 33%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng của khu vực trung tâm.

Thị trường sắp có thêm nguồn cung quy mô lớn

Theo dự báo của One Mount Group, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội sẽ tiếp tục gia tăng trong giai đoạn 2026-2027 khi nhiều dự án hoàn thiện pháp lý và đủ điều kiện mở bán, đạt khoảng 35.000-40.000 căn mỗi năm.

Giá căn hộ tại khu vực trung tâm Hà Nội được kỳ vọng tăng 10-13% trong năm 2026, trong khi khu vực Văn Giang (Hưng Yên) tăng nhẹ 3-5% nhờ nguồn cung dồi dào với mức giá hợp lý. Sang năm 2027, đà tăng giá được dự báo chậm lại khi nhiều đại dự án tại khu vực phía Nam và phía Bắc đồng loạt gia nhập thị trường.

Đối với TP.HCM, One Mount Group dự báo thị trường sẽ bước vào giai đoạn ổn định và tích cực hơn trong giai đoạn 2026-2027, chủ yếu nhờ nguồn cung quy mô lớn từ Bình Dương, nâng tổng nguồn cung mở bán lên khoảng 30.000-35.000 căn mỗi năm.

Trong năm 2026, giá căn hộ tại khu vực trung tâm TP.HCM được kỳ vọng tăng khoảng 3-5%, trước khi bật lên 15-20% vào năm 2027 nhờ sự xuất hiện của dự án siêu sang tại phường Sài Gòn. Trong khi đó, Bình Dương được dự báo duy trì mức tăng giá 15-20%/năm nhờ sự tham gia của các chủ đầu tư nước ngoài với những dự án có tiêu chuẩn hoàn thiện ngày càng cao.

Nhận định này cũng được củng cố bởi phân tích của các chuyên gia tại CTCP Chứng khoán MB (MBS). Theo đó, nguồn cung nhà ở trong giai đoạn 2026-2027 được dự báo tăng mạnh nhờ các dự án nhà ở xã hội và các dự án tại khu vực ngoại thành. Với mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, nguồn cung phân khúc này có thể tăng khoảng 40% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nguồn cung nhà ở thương mại sẽ tiếp tục được bổ sung từ các dự án vùng ven.