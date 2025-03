Gần 700 người thiệt mạng vì trận động đất kinh hoàng tại Myanmar

Theo Times of India, sáng 29/3, chính quyền quân sự Myanmar thông báo rằng số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 694, trong khi 1.670 người khác bị thương. Tuy nhiên, con số này có thể tiếp tục tăng cao khi các hoạt động tìm kiếm và cứu trợ vẫn đang được tiến hành.

Theo Đài Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn cách thành phố Sagaing khoảng 16 km về phía tây bắc. Cơ quan này ước tính ở mức 35% khả năng số người thiệt mạng lên đến 100.000 và 36% khả năng con số này vượt quá 100.000, Reuters cho biết.

Nguyên nhân khiến con số này có thể gia tăng là do các công trình kiến trúc trong khu vực đa phần không đạt chuẩn chống động đất, chủ yếu là nhà gạch kém kiên cố.

Thống kê từ USGS cho thấy, 35% khả năng thiệt hại về kinh tế do trận động đất gây ra có thể đạt từ 10 tỷ đến 100 tỷ USD , tương đương khoảng 1/3 GDP của Myanmar.

Sau trận động đất 7,7 độ vài giờ, một trận động đất 4,2 độ đã tiếp tục xảy ra tại nước này.

Ngoài ra, theo CNN, ít nhất 14 dư chấn đã được ghi nhận từ sau trận động đất chính, trong đó rung chấn mạnh nhất lên đến 6,7 độ, xảy ra chỉ 10 phút sau khi trận động đất chính đánh vào khu vực Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar.

Các dư chấn có cường độ từ 3 đến 5 đã lan rộng theo hướng bắc và nam, gây hoảng loạn và làm hàng loạt công trình ở Mandalay bị hư hại nghiêm trọng. Các nhà chức trách Myanmar đang nỗ lực huy động đội ngũ cứu trợ, hỗ trợ cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước tình trạng khẩn cấp, chính quyền quân sự Myanmar đã phải đưa ra lời kêu gọi hiếm hoi về viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả.

Những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất lần này bao gồm Mandalay, Kyaukse và Taungoo, nơi ghi nhận rung lắc dữ dội. Lịch sử địa chấn cho thấy, các trận động đất có cường độ tương tự tại khu vực này từng cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và kéo theo những mối nguy hiểm thứ cấp như lở đất.

Myanmar là khu vực thường xuyên xảy ra động đất, với 6 trận mạnh từ 7 độ Richter trở lên được ghi nhận trong giai đoạn 1930-1956. Các trận động đất này chủ yếu xảy ra dọc theo đới đứt gãy Sagaing, một trong những đường đứt gãy chính chạy dọc từ bắc xuống nam đất nước, Malay Mail cho biết.

Theo các chuyên gia, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp và quy hoạch yếu kém, khiến các thành phố đông dân của Myanmar ngày càng dễ bị tổn thương trước động đất cũng như các thảm họa thiên nhiên khác.

