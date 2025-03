Tháp kiểm soát không lưu sập sau động đất ở Myanmar, 5 người tử vong

Hãng thông tấn Khit Thit Media của Myanmar đưa tin trận động đất mạnh ở quốc gia này khiến tháp kiểm soát không lưu ở sân bay Naypyidaw bị sập, làm toàn bộ 5 nhân viên đang làm việc trên tháp thiệt mạng.

Trận động đất xảy ra vào chiều 28/3 cũng khiến đường băng và cơ sở vật chất ở sân bay thiệt hại nặng nề.

"Các đường băng bị phá hủy hoàn toàn. Mặt đường bê tông nứt toác, lộ cả đất. Hiện, máy bay không thể đáp xuống sân bay này", một nguồn tin quân sự nói với hãng thông tấn.

Cũng trong chiều 28/3, người dân cho biết cây cầu dẫn vào sân bay quốc tế Mandalay đã bị sập do động đất. Một số ôtô trên cầu bị rơi xuống. Hiện, chính quyền địa phương vẫn chưa thể xác định con số thương vong tại đây.

Sân bay hư hại, nhà thờ cũng không thoát khỏi sự tàn phá của trận động đất. Tờ Baha News nói rằng ít nhất 20 tín đồ Hồi giáo tại một nhà thờ ở Mandalay thiệt mạng. Nhiều người vẫn đang mắc kẹt bên trong vì nhà thờ gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Quân đội Myanmar cũng phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở Mandalay, Naypyidaw và 4 khu vực khác do thiệt hại ngày càng tăng. Các nhà chức trách kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế do lực lượng cứu hộ nước này quá tải, không đủ nhân lực để giải cứu những người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Tại Mandalay, bệnh viện địa phương bắt đầu quá tải do số người thương vong ngày càng tăng. Bệnh viện Mandalay ở thành phố này ghi nhận ít nhất 200 người đã được chuyển đến cấp cứu.

Bác sĩ Yan Naing nói với tờ Telegraph rằng 19 người đã thiệt mạng trong vụ động đất. Hiện, bệnh viện không có đủ bác sĩ và không gian để cấp cứu cho những người bị thương.

"Bệnh nhân cứ xếp hàng dài bên ngoài bệnh viện. Tôi e rằng số người chết trên khắp Myanmar có thể lên đến hàng trăm người", bác sĩ nói.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.