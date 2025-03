Thêm 2 đợt động đất tiếp nối ở Myanmar

Đợt động đất nhẹ tiếp nối đầu tiên diễn ra vào khoảng 13h50 ngày 28/3 ở quận Shwebo, thị trấn Sagaing, Myanmar. Cường độ trận động đất rơi vào khoảng 4,8 độ, theo Phòng Quan sát Động đất Thái Lan (TMD).

Đợt động đất tiếp nối thứ hai có cường độ 4,5 độ, được báo cáo bởi Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) cũng báo cáo kết quả tương tự.

Khác với vụ động đất mạnh 7,7 độ ghi nhận trước đó, hai đợt động đất nhẹ nối tiếp được cho là không gây tổn thất đáng kể, theo Volcano Discovery.

Các rung chấn có thể được cảm nhận ở Mogok (cách tâm chấn 57 km), Manadalay (cách 89 km) và Pyin Oo Lwin (cách 95 km).

Trước đó, vào khoảng 12h50 ngày 28/3 (giờ địa phương), trận động đất mạnh 7,7 độ có tâm chấn được xác định ở khu vực tây bắc thị trấn Sagaing, miền Trung Myanmar, cách thành phố lớn thứ hai của đất nước là Mandalay 17,2 km, theo CNN.

Trung tâm Khảo cứu Địa chất Đức báo cáo trận động đất có độ sâu vào khoảng 10 km.

Ở nước láng giềng Thái Lan, thủ đô Bangkok ghi nhận một số dư chấn, khiến một số tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố rung lắc, theo Reuters.

Một số nhân chứng ở Bangkok nói rằng người dân đã hoảng loạn bỏ chạy khỏi các tòa nhà bị rung chuyển và nước ở một số hồ bơi đã bắn tung tóe ra ngoài.

Dưới sự ảnh hưởng của trận động đất, một tòa cao ốc 30 tầng được cho là một văn phòng chính phủ đang trong quá trình xây dựng ở phía bắc thủ đô Bangkok đã đổ sập, khiến ít nhất 43 người mắc kẹt, theo AFP.

Con số 43 công nhân mắc kẹt trong công trình đổ nát nói trên được AFP dẫn nguồn tin từ các y bác sĩ cứu hộ có mặt tại hiện trường.

