Hé lộ nguyên nhân khiến cao ốc 30 tầng ở Thái Lan sập trong chốc lát

Lời khai của công nhân cùng những phát hiện ban đầu cho thấy vấn đề tiềm ẩn về thiết kế và chất lượng xây dựng của tòa nhà bị sập ở Bangkok, Thái Lan hôm 28/3.

Tòa nhà 30 tầng tại Thái Lan bị sập trong trận động đất ở Myanmar.

Tòa nhà cao 30 tầng dự kiến làm trụ sở các cơ quan chính phủ là công trình đang thi công lớn duy nhất bị sập ở Bangkok, Thái Lan do ảnh hưởng của trận động đất Myanmar hôm 28/3.

Nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra với ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người còn mất tích. Việc xác định nguyên nhân có thể mất nhiều tháng.

Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn với công nhân có mặt tại công trường, cùng với phát hiện ban đầu, đã cho thấy vấn đề tiềm ẩn về thiết kế và chất lượng xây dựng, theo New York Times.

Dự án này gần chợ Chatuchak nổi tiếng ở Bangkok và là công trình hợp tác có sự tham gia của Tập đoàn Kỹ thuật Đường sắt số 10 Trung Quốc (Thái Lan), chi nhánh của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC), một trong những nhà thầu xây dựng và kỹ thuật lớn nhất thế giới.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan ngày 1/4 kêu gọi các công ty Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài tuân thủ luật pháp sở tại,

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook bằng tiếng Thái, Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc luôn hối thúc các công ty Trung Quốc ở nước ngoài tuân thủ luật pháp sở tại và đóng góp tích cực cho xã hội. Đại sứ quán cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân trong vụ việc đáng tiếc trên.

Hình ảnh vệ tinh của tòa nhà ở Bangkok trước và sau khi sập.

“Chúng ta cần câu trả lời”

Sau khi kiểm tra kim loại cong từ đống đổ nát, giới chức Thái Lan cho biết họ phát hiện ra những thanh thép kém chất lượng - được sản xuất bởi một nhà máy Thái Lan có chủ sở hữu là người Trung Quốc mà chính quyền đã đóng cửa vào tháng 12/2024.

Một tổ chức giám sát chống tham nhũng cũng cho hay họ từng cảnh báo về bất thường trong thi công tòa nhà 30 tầng trước ngày 28/3 - thời điểm công nhân tháo chạy chứng kiến tòa nhà sụp đổ

“Những cây cột ở tầng 3 - nơi tôi đứng và quay lại nhìn - các thanh dầm không vỡ theo kiểu gãy tung ra. Chúng vỡ vụn vì kim loại bên trong bị nghiền nát”, Netiphong Phatthong, 38 tuổi, thợ điện may mắn thoát nạn, chia sẻ khi chờ tin về những người bạn mất tích vào hôm 1/4.

Tại cuộc họp nội các cùng ngày, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra yêu cầu chính quyền xem xét kỹ lưỡng tất cả dự án tại Thái Lan liên quan đến Kỹ thuật Đường sắt số 10 Trung Quốc.

“Chúng ta cần tìm ra câu trả lời”, bà Paetongtarn nhấn mạnh. “Chúng ta cần nói với mọi người và thế giới về những gì xảy ra ở Thái Lan”.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường tòa nhà sụp đổ sau trận động đất.

Vấn đề vật liệu

Các kỹ sư kết cấu ở Bangkok đang nỗ lực tìm hiểu vì sao tòa nhà lại đổ sập hoàn toàn chỉ trong chốc lát.

Pennung Warnitchai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Động đất Thái Lan, người tham gia soạn thảo tiêu chuẩn chống động đất của Bangkok, cho biết lẽ ra tòa nhà này có thể đứng vững.

Ông giải thích chuyển động mặt đất đo được ở Bangkok sau trận động đất “chỉ bằng khoảng 1/3 đến một nửa mức được tính đến trong thiết kế tòa nhà thông thường”.

Thái Lan thường áp dụng mô hình chống động đất của Mỹ, đồng nghĩa các tòa nhà chọc trời sẽ bắt đầu với lõi bê tông cốt thép. Lõi này thường là trục hình chữ nhật ở giữa tòa nhà, với sàn và cột hỗ trợ chịu lực thẳng đứng tỏa ra xung quanh.

Trong trường hợp tòa nhà bị sập, các nhà thiết kế đặt lõi lệch tâm, ông Pennung cho biết, nói thêm ông đã xem bản vẽ.

Dù các công trình có thiết kế tương tự vẫn đứng vững, do trận động đất xảy ra từ xa, sóng chuyển động có chu kỳ dài hơn, kết hợp với nền đất mềm của Bangkok, có thể khiến tòa nhà này vừa lắc lư vừa xoắn, làm tăng thêm mối nguy hiểm.

Ông Pennung và một số kỹ sư khác nhấn mạnh còn quá sớm để xác định nguyên nhân gây ra sự sụp đổ. Chất lượng thép, thiết kế, tiêu chuẩn thi công và nền đất đều có thể đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, dựa trên lời khai của công nhân, bằng chứng giới chức thu thập được và video ghi lại, ông cho rằng lõi và cột trụ chịu lực đã đổ ở các tầng dưới.

“Có vẻ như tòa nhà sụp đổ theo hướng từ dưới lên chứ không phải từ trên xuống”, ông nói.

Nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra tại Bangkok.

6 nhân viên làm việc từ tầng 3 đến tầng 10, may mắn chạy thoát vào phút chót, cho biết dự án thường có dấu hiệu mất an toàn. Một số vấn đề họ báo cáo tương đối nhỏ. Nhiều công nhân đi giày thể thao thay vì giày bảo hộ mũi thép, hay quy định về dây đai an toàn ở các tầng cao hơn bị bỏ qua.

3 công nhân có kinh nghiệm làm việc ở những tầng thấp hơn cho biết các cột của tòa nhà mỏng hơn so với cột họ từng thấy ở công trường xây dựng cao tầng khác.

Apichat Chaihlao, người làm việc ở tầng 8, kể lại giám sát viên của anh lo ngại đến mức đã tự đo cột "và anh ấy nói rằng những cột này không đúng".

“Lúc đó tôi không để ý lắm, nhưng bây giờ so với các dự án khác mà tôi từng làm, sàn đó trông không được chắc chắn”, Apichat nói.

Nonthichai Likitaporn, Giám đốc Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan, xác nhận vấn đề với tòa nhà Bangkok bao gồm việc sử dụng thép quá yếu.

Một số mẫu thanh thép thu thập từ hiện trường không vượt qua được cuộc kiểm tra của Viện Sắt và Thép Thái Lan về khối lượng, tính chất hóa học và khả năng chịu áp lực.

Mặc dù một số mẫu khác đạt tiêu chuẩn, những thanh thép có vấn đề lại cùng đến từ công ty Xin Ke Yuan Steel Co., có nhà máy tại tỉnh Rayong, Thái Lan.

Chính quyền Thái Lan đã đóng cửa nhà máy vào tháng 12/2024, viện dẫn rủi ro về an toàn sau vụ tai nạn liên quan đến rò rỉ khí. Họ đã tịch thu hơn 2.400 tấn thép sau khi kiểm tra cho thấy sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn về chiều cao gân và hàm lượng boron, làm giảm độ bám dính với bê tông và suy yếu độ bền.

Nhà chức trách yêu cầu công ty này thu hồi toàn bộ số thép đã bán ra, nhưng chưa rõ họ có thực hiện hay không.

New York Times không thể liên lạc với công ty qua số điện thoại trên trang web để yêu cầu bình luận.

Tòa nhà ở Thái Lan đổ sập vì dư chấn trận động đất Một tòa nhà ở khu vực Bang Sue (Bangkok, Thái Lan) đổ sập khiến người dân và công nhân hoảng loạn bỏ chạy. Hiện chưa rõ con số thương vong.