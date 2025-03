Ít nhất 25 người thiệt mạng trong vụ động đất ở Myanmar

Cũng theo truyền thông Myanmar, ít nhất 10 tín đồ Hồi giáo thiệt mạng tại Nhà thờ Hồi giáo Shwe Phone Shein ở Mandalay - tâm chấn của trận động đất. Một nhân viên cứu hộ tại nhà thờ này nói với tờ Yangon Times rằng số người chết có thể cao hơn báo cáo hiện tại.

Ngoài ra, hơn 20 trẻ em cũng được báo cáo bị mắc kẹt trong một trường học ở thành phố Taungoo, miền trung Myanmar. Hai trận động đất liên tiếp có cường độ 7,2 và 7,0 độ Richter - theo thông tin của Trung tâm Địa chấn Quốc gia (NCS) cung cấp - khiến ngôi trường đổ sập, các học sinh không kịp chạy thoát.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cảnh báo trận động đất có thể khiến hàng nghìn người tử vong. Ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar, một bệnh viện phải gồng mình điều trị cho hàng trăm bệnh nhân cùng lúc.

"Bệnh viện có khoảng 1.000 giường bệnh, nhưng tòa nhà cấp cứu cũng đã bị sập", một lãnh đạo bệnh viện nói với AFP.

Trong khi đó, tại Thái Lan, dư chấn từ trận động đất khiến một tòa nhà cao 30 tầng ở Thủ đô Bangkok đổ sập. Telegraph thông tin 3 người thiệt mạng, ít nhất 90 người bị kẹt và mất tích trong đống đổ nát. Hiện, 7 người đã được giải cứu.

Thống đốc thành phố Chadchart Sittipunt cho biết chính quyền nhận được 169 cuộc gọi báo cáo tình hình thiệt hại tại các tòa nhà ở Bangkok. Hiện, hệ thống đường sắt đô thị tại thủ đô Thái Lan tạm đóng cửa, dự kiến hoạt động lại vào ngày 29/3.

Ông Sittipunt nói rằng dư chấn có thể xảy ra, nhưng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh vì phần lớn tình hình đã được kiểm soát. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cũng đã nhanh chóng ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok. Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan cũng tạm ngừng giao dịch, theo Reuters.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Worapat Sukthai, đại diện cảnh sát quận Bang Sue (Bangkok, Thái Lan) cho biết thủ đô chưa bao giờ trải qua trận dư chấn mạnh như vậy. Khi thành phố rung chuyển, ông nghe thấy tiếng mọi người kêu cứu thảm thiết.

"Chúng tôi ước tính hàng trăm người bị thương trong vụ dư chấn, nhưng hiện, chúng tôi đang xác định số người thương vong. Tôi lo nhiều người đã thiệt mạng", ông Sukthai nói với AFP.

