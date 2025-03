Động đất Myanmar: 144 người thiệt mạng, Mandalay chìm trong đổ nát

Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền Myanmar, cho biết 144 người đã thiệt mạng và 732 người bị thương do động đất ở nước này, News18 đưa tin.

“Số người chết và bị thương dự kiến còn tăng”, Tướng Min Aung Hlaing cho hay.

Trước đó, kênh tin này từng cập nhật có ít nhất 181 người đã tử vong tại Myanmar sau trận động đất kinh hoàng vào chiều ngày 28/3.

Thảm họa này không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng trăm người mà còn để lại cảnh tượng hoang tàn tại nhiều khu vực, đặc biệt là cố đô Mandalay.

Là khu vực gần tâm chấn, Mandalay - thành phố từng là thủ đô hoàng gia Myanmar - chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Yangon Times đưa tin, bảo tàng quốc gia Mandalay và tường thành cổ của cung điện hoàng gia đều bị hư hại nặng.

Những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cung điện Mandalay, được xây dựng từ thế kỷ 19 và trùng tu vào những năm 1990, đã bị phá hủy nghiêm trọng. Một số bức tường đổ sập hoàn toàn, ít nhất một tòa nhà bên trong cung điện sụp đổ, theo The Times.

Chùa Shwe Sar Yan - một di tích Phật giáo có niên đại từ thế kỷ 11 - cũng bị hư hại nặng nề. Cùng với đó, một nhà thờ Hồi giáo cũng bị sập một phần, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Không chỉ các công trình lịch sử - tôn giáo bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng tại Mandalay cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Cây cầu Ava - một biểu tượng giao thông quan trọng của Mandalay - đã đổ sập, một tháp đồng hồ trong thành phố cũng bị phá hủy, theo Myanmar Now.

Một bệnh viện trong khu vực đã tuyên bố tình trạng cũng đã "khu vực thương vong hàng loạt" khi phải tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân.

Bên cạnh đó, tờ Yangon Times dẫn nguồn tin quân sự cho biết, một số tòa nhà chính phủ, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động Myanmar, đã bị sập, khiến một số nhân viên thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Đài truyền hình MRTV do quân đội điều hành đưa tin rằng trận động đất đã làm sập các tòa nhà, đè bẹp ô tô và để lại những vết nứt lớn trên các con đường khắp thủ đô Naypyitaw.

Các chuyên gia bày tỏ lo ngại về tình trạng của các đập thủy điện lớn tại Myanmar sau trận động đất. Marie Manrique, điều phối viên của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế, cảnh báo: "Hiện tại, chúng tôi rất lo ngại về sự an toàn của các đập lớn. Nhiều người đang theo dõi sát tình hình để đánh giá mức độ rủi ro".

Trước tình trạng khẩn cấp, chính quyền quân sự Myanmar đã phải đưa ra lời kêu gọi hiếm hoi về viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả.

